服避孕药前后短时间内吃柚子 增加意外怀孕风险

核心提示：口服短效避孕药由人工合成的雌激素和孕激素等成分组成，服用时要注意食品和某些药物的影响，否则可能影响药效。

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柚子是很多女性秋冬季常吃的水果，但服避孕药期间最好不要吃。美国的一项研究显示，服避孕药的女性如果在性生活后吃柚子，或者服避孕药前后短时间内喝柚子汁，发生意外怀孕的风险会大大增加。这是因为柚子会抑制人体酶的代谢，影响避孕药的吸收和利用。柑橘类水果及果汁也有类似作用，服避孕药期间最好不要大量吃。



一些常用的药物也可能影响避孕药的效果。安定、舒乐安定等安眠药的肝药酶诱导作用会加快避孕药的代谢，影响药效。抗结核药利福平可使避孕药的主要成分代谢加快，缩短其有效时间，还可能使子宫内膜部分脱落而出现点滴出血。苯妥英钠、苯巴比妥等用于治疗神经系统疾病的药物能促使药物代谢酶的增加，加速避孕药代谢，从而导致避孕失败。

此外，吸烟的女性口服避孕药后易发生心血管不良反应，引起血脂升高等问题，服药期间最好戒烟。

为了保证避孕效果，建议女性服避孕药前3天和服药后6小时内应避免吃柚子或喝柚子汁。需要长期服用安眠药、利福平等药物的女性，可在医生的指导下调整用药方案，或遵医嘱改用其他避孕措施。