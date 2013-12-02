女性肾虚的12个表现：忽然间发胖

核心提示：肾虚对于女性而言更为严重，究竟什么是肾虚，肾虚的表现是什么呢，下面就让我们来看看肾虚的表现。

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肾脏是我们身体里的重要器官之一，中医与西医之间对肾脏的看法是两种不同的观念。但无论怎么表达关键，肾脏的保健程度也是我们身体器官中最重要的一环。



第一，更年期提早

潮红、冷汗、月经周期拖后，心情动摇……这些更年期症状假如找上了30岁的你，就该去查验一下你的肾能否有问题了。中医以为虚证的实质就是衰老。久劳伤肾的“肾虚”之人衰老速度较快。

第二，忽然间发胖

食量并没有增大，生涯一切如常，可体重却在一直上升。即便你天天活动个把小时，结果也不尽幻想。虽然很少人会把肥壮和肾虚联络到一同，但现实倒是，你发胖的祸首祸首之一就是肾虚。

第三，脱发增多

你曾拥有一头人见人喜欢的漆黑长发，可是比来它能否垂垂干燥稀少，落空光泽？最好的洗发护发用品，一礼拜一次的专业护理，援救不了你头顶的为难场面。那么你就要思索一下本人的问题是不是与肾功用减退有关了。

第四，特别怕冷

办公室里他什么食物补肾人感觉适宜的温度能否总让你直打寒战，使得你与同事在空调温度问题上难以达到一致。还有你穿的衣服能否老是比他人多，你能否一受凉就拉肚子。中医以为这些都是肾阳虚形成的。

第五，性欲冷淡

三十出面的年岁本该是如狼如虎，你却成了庙里的尼姑。肾虚能够就是祸首。

第六，血压升高

很难想到高血压也与肾虚有关，但现实确实如斯。因肾虚而惹起的高血压称为肾性高血压，约占成人高血压的5%～10%，是继发性高血压的首要构成局部。

第七，掉眠耐心

肾虚的女人心境轻易焦躁，留意力难以集中，且经常掉眠、做梦。此外还经常感应腰膝酸软。（肾阴虚与肾阳虚，一寒一热，无论占到哪个，都够让人大大头疼的。

第八，眼睑浮肿和黑眼圈加剧

良多女性在早晨起床后照照镜子，都邑发现一个最好的壮阳药完全生疏的本人：眼睑浮肿（有时分涉及到下肢，不知你能否留意到）、呈现难看的黑眼圈、面无人色无光。万万不成简略以为是因为没有化装，所以看起来不习气！目前就提示你，缘由也许照样在于肾虚壮阳药有哪些。

第九，夜尿增多

本来夜里不起夜的，忽然变的常常往茅厕里跑了最好的壮阳药，一夜好几回的折腾，让人无法包管足够的睡眠，令人无法。

第十，睡觉出虚汗

夜里忽然开端出虚汗了，而且热醒，被子湿润难耐。

第十一，脸上长斑

脸上长斑了，推人皮肤也开端变的欠好，斑驳也逐步增多，皱纹也越来越多，令人无法。

第十二，腰酸腿疼

肾虚还有能够惹起颈椎病，腰间盘凸起等病症，让你坐也不是，躺也不是，真实是有磨难言。