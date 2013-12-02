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生完孩子就不再痛经？有些痛经会出现反复情况

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2013-12-02环球网

核心提示：如果您正受到痛经的困扰，要尽早到医院就诊，如果痛经是由于情绪、遗传或其他综合因素引起的，那么生完孩子后症状就很难改善。

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　　在民间，有“姑娘时期痛经，结婚生了孩子就好了”的说法。经常听到老人用这句话安慰正在遭受痛经折磨的年轻女性。那么，生孩子真能治痛经吗？

　　生孩子可缓解部分痛经

　　生完孩子就不痛经了吗？在现实生活中似乎真有这样的人，她们生完孩子就不痛经了。但有些人痛经缓解一两年又复发了，还有些人生完孩子之后仍然痛经。

　　要解释上述疑问，需要从痛经的病因上说起。痛经的病因分为子宫颈管狭窄、子宫发育不良、子宫位置异常、妇科疾病（尤其是子宫内膜异位症、子宫腺肌症）、遗传因素、内分泌因素和情绪因素等。如果痛经是因为宫颈管狭窄、子宫过度后倾后屈，或者某些子宫发育异常引起的，患者月经血和剥脱的内膜碎片外流时受阻，不通则痛，则这种痛经是原发性痛经

　　此类痛经在少女中常见，一般发生在月经初潮及其后的一段时间。怀孕时，子宫随着胎儿的增长不断增大，同时宫颈管变软，为胎儿出生创造条件。分娩时，胎儿通过子宫颈管，起到了扩张狭窄子宫颈管的作用，同时在一定程度上改善了子宫的过度倾曲等位置异常情况。分娩后，宫颈口变得松弛，子宫位置得到了部分矫正，经血流出的通路变得顺畅，使经血和剥脱的子宫内膜更易排出，所以痛经就会缓解，甚至消失。

　　有些痛经会反复

　　某些妇科疾病，特别是子宫内膜异位症、子宫腺肌症，这类疾病的主要表现是痛经，是需要治疗的，有些患者甚至需要手术治疗，生育解决不了这类患者的痛经问题。所以，如果有痛经症状一定要去医院检查，先排除上述疾病。

　　但是，妊娠期间由于激素水平的变化，可以减缓此类疾病的发展。有的患者甚至在进行剖宫产的同时，清除了盆腔内的子宫内膜异位病灶。所以，生孩子对此类疾病有一定的缓解治疗的作用。

　　女性处于妊娠期及分娩后的哺乳期时会在相当长的时间内不来月经，既往饱受痛经折磨的患者在精神和心理上也变得轻松起来。当患者恢复月经，激素水平也逐渐恢复的时候，子宫内膜异位病灶或腺肌症又会死灰复燃，再次引发痛经；或者有些宫颈管狭窄的患者宫颈管又有了新的粘连，使经血流出的通路再次受阻。这就是为什么有的人生完孩子痛经可以缓解一段时间，然后又开始痛经的原因。

　　产后痛经多因情绪不佳

　　如果痛经是由于情绪、遗传或其他综合因素引起的，那么生完孩子后症状就很难改善。情绪紧张、抑郁、恐惧的患者容易痛经，产后激素水平改变，加上孩子的哭闹、休息不好等原因，会使女性心理上更加紧张、忧郁、脆弱，这样的情绪会加重痛经症状。

　　如果分娩时进行了宫腔操作，比如因为胎盘粘连而进行了清宫，就可能引起宫腔或宫颈的粘连等，造成经血或内膜碎片不能顺利排出。这样的患者可能以前并无痛经，但产后却出现了痛经。

　　治痛经别光指望生孩子

　　如果您正受到痛经的困扰，第一要尽早到医院就诊，以排除诱发痛经的一些器质性病变，特别是疼痛的程度比平时加重时就要尽早就诊，以警惕卵巢巧克力囊肿破裂等急症。第二要注意经期保暖，避免剧烈运动，禁止经期性生活，禁食生、冷和辛辣等刺激性食物。第三要适当使用药物。前列腺素合成酶抑制剂等药物在月经期服用，可以缓解疼痛。还有些药物是通过减少月经量和缓解子宫的敏感性来治疗痛经的，如短效口服避孕药，应遵医嘱用药。

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