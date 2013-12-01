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年会很精彩 化妆品却存健康隐患

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2013-12-0239健康网cici

核心提示：年底很多公司都有年终晚宴，MM们总是打扮的美美的出席，而妆扮的最重要一环就是化妆，你知道化妆会带来什么问题吗？

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　　年底到了，除了工作愈加繁忙，很多白领女性开始了“赶场”年会，自己公司的，客户邀约的……

　　本来平时不太爱化妆，到了此时也不得不“武装”起来，很多不太擅长化妆的菇凉，甚至需要去美容院化个美美的宴会妆容。

　　但是这原本精彩的生活，却埋藏着大大的健康隐患，自己购买的大牌化妆品都尚且存在危害健康的可能，那些美容院N多人用过的化妆品，除了质量参差不齐无法保证以外，和人共用更可能造成皮肤感染，赶年会的MM们，你们就不担心吗？

　　化妆品存在哪些安全隐患？

　　1、重金属

　　化妆品引起中毒或者不良反应的真正元凶是汞、铅、砷等重金属类。另外还有比如防腐剂，色素，一些酶类以及重金属，都能够引起不良反应，其中最重要的是重金属的超标。

　　2. 激素

　　极个别的厂家追求产品符合国际标准，大部分还是首先追求效果。由于产品多要求功效，而要达到效果，激素是最好的选择，首先效果快并且明显，产品中添加激素后，使用几次后脸部会迅速有光泽嫩滑的感觉，其次在使用中对皮肤的刺激性较弱，只有在停用后才会产生皮肤问题，但再次使用，症状又会消失。目前很多丰胸、减肥产品80%都用到激素、抗生素等药用原料。

　　3. 致癌物

　　指甲油的溶剂成分基本都是有毒或者有害的物质，其中最厉害的，应该是邻苯二甲酸酯、苯、甲醛，其次是丙酮、乙酸乙酯等。邻苯二甲酸酯会妨碍正常的荷尔蒙平衡，会导致严重的生殖损害和其他健康问题；而苯和甲醛均是致癌物质。

　　常用化妆品 有哪些危害？

　　1、痤疮

　　化妆品痤疮是由化妆品引起的面部痤疮样皮疹。痤疮主要因劣质油性或粉质化妆品填塞毛孔导致皮脂排泄障碍，由于护肤类的面脂面霜、美容修饰类的粉底油彩、含粉质较多的增白霜等化妆品的基质(如凡士林、液状石蜡矿物油)诱发痤疮的能力较强，加之化妆品阻塞皮脂腺汗腺毛囊口，或在患者皮脂腺分泌旺盛时不当使用，增加毛囊阻塞机会，皮脂不能顺畅排出，积聚而形成痤疮。

　　2、皮肤色素沉淀

　　化妆品导致色素沉着主要原因是患者对化妆品中的某些成份过敏。有的时候这种过敏反应反应反应表现的不明显，可日久的使用该类化妆品，就有可能逐渐的导致色素沉着。这种色素沉着多表现在涂抹化妆品多的脸颊部，尤以眼睑、鼻根以及颧部明显。

　　美容院化妆 要小心惹皮炎

　　惹上接触性皮炎，一个很重要的原因就是在化妆的时候时候化妆工具本身不够干净。

　　美容院里化妆，很难保证自己拥有单独且洁净的工具，尤其唇膏、唇彩一类，与人混用更是隐患多多。

　　建议需要去美容院化妆的菇凉，最好自己被一套专用的工具和常用的化妆品。并且，卸妆一定要注意，卸妆不尽更伤害皮肤。

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