晚餐吃太饱是种罪 盘点容易埋下7大恶果

核心提示：一日三餐对人都很重要，要合理安排各餐的饮食质量，太少太多都有害，晚餐以八分饱为宜。

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现在许多人的工作节奏很快，也认真，但对一日三餐却很马虎：早餐胡乱吃一点，甚至不吃，午餐吃点盒饭，只有到了吃晚饭时候，阖家围聚一堂，好好享用一餐：高蛋白、高脂肪、高热能的饮食，有的还要加上老酒、饮料，但蔬菜则缺如。晚餐更不要吃得太多、太饱，否则将会损害你的健康。



新陈代谢紊乱

晚餐吃得太多，尤其是吃很多鸡、鸭、肉、鱼等导致新陈代谢紊乱，让你经常感到乏力、头晕、记忆力减退，思维能力下降，也可因免疫力降低而容易患感冒、皮肤生疖、伤口经久不愈等。

急性胰腺炎

晚餐吃得太多，特别是同时酗酒或高脂肪饮食者，更易诱发急性胰腺炎。表现为上腹部疼痛，阵发性加剧，并可放射至左腰、左肩和左臂，还常伴有恶性、呕吐，如果不及时救治可危及生命。有的人会在睡眠中突发急性胰腺炎并致休克，因无人知晓其发病而不及抢救，直至死亡。如果原来是胆道结石、慢性胆囊炎、胆道蛔虫症患者，在晚餐时暴饮暴食也容易诱发急性胰腺炎而瘁死。

糖尿病

晚餐吃得太饱会因刺激胰岛素持续大量分泌，致使分泌胰岛素的B细胞负担过重，如果是长期的持续超负荷分泌，特别是中老年人则会因B细胞功能衰竭而诱发糖尿病。

冠心病

夜饭吃得太多，常会直接摄入过多的胆固醇，加上肝脏会将多余的热能转变成胆固醇，致使血中胆固醇水平增高，并逐渐堆积在血管壁上，造成动脉硬化，至一定程度，就会发展成冠心病。也可因吃得太多，使血液集中于肠胃道帮助消化吸收而使心脏供血相对不足，导致心绞痛发作。

睡眠质量不佳

晚餐吃得太多，在睡眠过程中肠胃还在紧张地“加班工作”，这时产生的不良刺激会传导到大脑，使你多梦、失眠或睡眠不深，如果经常如此，则会使你整天昏昏沉沉、出现记忆力衰退等。

慢性肠炎及肠癌

晚餐吃得太饱，尤其是高蛋白饮食，因来不及完全消化，残余的蛋白质在肠道细菌的作用下会产生有毒的物质，又由于睡眠时肠道的蠕动很慢，使这些毒素在肠道内停留时间延长，在其长期刺激下，可诱发慢性肠炎及肠癌。

肥胖

吃晚餐后是长长的夜晚，人的活动很少，又因在这时间内主要是睡觉，故消耗的能量最少，如果吃了过多的饭菜，会使血液中的糖、脂肪、氨基酸含量增加，并转化为自身的脂肪，沉积于体内各部位，久而久之，就使人发胖。