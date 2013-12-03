十种注定会被劈腿的女人

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一、已经结婚生子却与初恋情人藕断丝连



这种女人仿佛一直对生活抱着不满意的态度，当初与初恋情人在一起时可能因为一点小小的不满或嫌对方不能满足自己的物质需要便与对方一刀两段，若干年后双方都已成家，各自过着平稳的生活。这种女人就偏偏不想把日子好好的过下去，非要与初恋男友再去玩当初海誓山盟的游戏，结果弄的两个家庭都不能安宁，最终让老公生气，让初恋男友厌烦。这种游戏如果不及时悬崖勒马，很容易出现被老公和初恋男友双双抛弃的结果。

二、明知道对方有女友却答应对方的要求

男人是一个可以将性与爱分开的动物，只要有合适的机会，他是从来不会介意左拥右抱。男人往往编造一些与女友感情不好，性格不合的谎言来哄骗这种女人。实际的情况不是感情不好，只不过是同居的时间太长，产生了审美疲劳，想换一换口味而已。当现实的问题摆在眼前，你让他做出一个选择的时候，他多半会选择前女友，抛弃现在的女人，因为从一开始，他就没打算与现在的女人一起生活。所以，这种明知道对方有女友却答应对方要求的女人，很容易遭到男人抛弃。

三、明知道对方有老婆孩子却与其交往

结过婚的男人确实比年轻的小伙子有魅力，他们成熟，有风度，处事练达，有经济实力，更重要的，他们经历了爱情和婚姻的洗礼，他们清楚的知道女人心里在想什么。那些涉世未深，又渴望被呵护的未婚少女很容易被这些男人所吸引，并爱上他们无法自拔。然而，这对男人来说，终究是一场游戏，游戏结束的时候他们是要回家陪老婆孩子的。可怜这些少女能去哪，最终只能被抛弃。

四、分手后还给前男友当免费床伴的女人

爱情这东西，等它存在的时候你不珍惜，等到失去了又想起了它的珍贵，又想天天窝在前男友的床上给他当免费的床伴。这种时候，你在他的心目中，就仅仅是个床伴，与爱情没有任何的关系，他在没有找到合适的女友时，并不介意你们保持这种关系。等到他找到合适的女友，这个免费的床伴也当不下去了，只能被无情的抛弃。

五、喜欢上风流男的女人

这个世界有这么一种男人，30岁左右，嘴甜，长的很帅，很幽默，很有风度，也会赚钱，也愿意为女人花钱，也愿意哄女人，也有内涵，浑身上下都散发着一种吸引女人的魅力。这种男人阅女无数，他有一个最重要的特点就是不肯对爱情负责任，不肯走入婚姻，他会在最开始交往的时候就告诉女人别指望他会负责，他身上有刺，和他在一起容易受伤。然而每一个和他刚开始的女人都认为他是在开玩笑，等到一切顺理成章，该完成的步骤都完成之后。等到被抛弃的那一天，女人还哭着喊着要问为什么，这种男人往往一脸无辜的说：拜托，从一开始就告诉你了，我不是一个负责任的男人，你没带耳朵吗？

六、喜欢脚踩N只船的女人

这种女人身边经常会保留两个以上的男人，她并不觉得这是一种危险的游戏，反而觉得这样的游戏很好玩，够刺激，她喜欢用忙碌的身影穿梭于各个男人之间，显得游刃有余。用这种态度对待感情的女人，最终只能获得一群床友，难以获得真爱。

七、瞒着老公偷会网友的女人

自从有了网络，人们便又多了一种交流方式，网络聊天。对于酷爱用语言交流的女人来说，身边那个老公只肯看世界杯，只肯看报纸，就是不肯陪自己说话。她就只好到网络上寻求慰藉，最终瞒着老公出去玩起一夜的感情，甚至被人骗钱又骗色的也大有人在。这种女人的所为被老公知道了，多数也难逃被抛弃的厄运。奉劝这种女人，婚内的问题婚内解决，别指望天上突然掉下个白马王子来拯救你急需抚慰的心灵，这个世界没有免费的午餐。

八、从来都不做家务却还一肚子委屈的女人

一个女人嫁进婆家，总拿着娶媳妇不是娶保姆，妇女地位提高了这样的理由来推脱责任，什么也不肯做，还表现的象女皇一样，觉得下嫁老公这样的人受了满肚子的委屈，好象自己需要嫁给皇上才符合自己的身份。奉劝这种女人几句，人大了不值钱，不过是买衣服的时候比人家多花点钱而已，还不如猪养大了能卖点钱。这个家庭是由男人和女人所共同组成，如果你们家的家务事不是请保姆来做的话，最好还是双方都出点力。不然的话，下场只能是被男人抛弃。

九、只认钱不认情的女人

女人之所谓伟大，就是因为女人重情。女人的身上如果缺少了情这个字，只拿钱来做交易的话，那在男人的眼里，这样的女人只配当玩物，即使你长的有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌，也只是男人花钱买来的一个玩偶。这样的女人，没钱的男人见了自然是躲着走，有钱的男人则会用钱把你糊弄回家，在有了审美疲劳之后就抛弃掉再换一个。也许这些女人并不觉得自己是被抛弃，而是觉得物有所值，各取所需。

十、自己不赚钱又花男人钱过于大方的女人

这种女人你让她去工作时，她就会说男人应该养着女人，这是传统思想。你让她去做家务时，她又会说现代女性不应该做这些。你也搞不清楚她究竟是传统还是时尚，她花男人的钱从来连眼都不眨一下。这种女人，短时间内男人可以忍受，但时间长了，男人除了抛弃她之外，不敢做别的想法。