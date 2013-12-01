让你能白头到老的3个秘诀

核心提示：“少年夫妻老来伴”，七个字概括了跨越一辈子的婚姻。但现实生活中总免不了磕磕碰碰，如何才能坚守婚姻一辈子呢？

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一段幸福的婚姻，三大“件”是前提--硬件、软件、配件。“硬件”是指身高、外貌等，“配件”是指学历、工作等，“软件”指观念、品味、理想、追求等。夫妻长久相伴的核心在于培养“软件”相似度，这就需要夫妻间的交流、磨合与包容。



夫妻间怎样相处和交流才好呢？先要牢记这四句话：进门先问好，见面笑一笑，牵手抱一抱，清茶泡一泡。有调查显示，法国是世界上离婚率较高的国家，中老年夫妻离婚大多由女性提出。法官发现，女性希望离婚最主要是由于丈夫跟自己的交流太少，丈夫回家不看自己，也不爱说话。女人通常很敏感，会认为这样的婚姻不幸福。我们中国人，尤其是老夫老妻也不太注重交流，微笑和牵手都很少。夫妻间不聊天，没有亲密接触，感情自然不会升温，矛盾也会随之增加。

不要以为微笑只是社会交往中的“必杀技”，其实也是夫妻感情的“黏合剂”。微笑不用成本，但能创造财富；微笑不用投入，但能提高产出；微笑不用费力，但能使人美丽；微笑不用花钱，但能使人心甜；微笑不是苦药，但一样产生疗效；微笑不是医生，往往能使疗效倍增；微笑发自内心，价值可比黄金；微笑就是软实力，胜过高科技。可见，微笑的魔力不容小觑，在婚姻中也不应忽视。

除了微笑，促进夫妻感情升温，还有三件法宝--话聊、牵手、爱窝。

第一件宝是“话聊”。就是主张夫妻间多谈心、多交流和多沟通，最重要的是要多说悄悄话、心里话、私房话，告诉对方自己心里的感受。话聊威力很大，几乎家中一 切矛盾、隔阂、误解、猜疑都可消除。说起话聊真奇妙：一聊双方误解消，二聊大家心情好，三聊能治血压高，肿瘤糖尿都见效。话聊舒解郁闷气，话聊提高抵抗力。天天话聊三四起，家家快乐甜如蜜。

第二件宝是“牵手”。肌肤的接触能温暖内心。有些地方把夫妻形容为“牵手”，真是一语中的。许多细琐家事一经牵手都烟消云散了。牵手是个无价宝，牵手夫妻感情好；早起出门牵牵手，身心愉快向前走；晚上回家牵牵手，一天劳累无忧愁；灯下夫妻常牵手，心心相印共白头。我跟老伴就是每天早晚牵手散步，每个周末还都一起去游泳。

第三件宝是“爱窝”。甜蜜的爱窝从社会学、生理学、心理学上讲都是家庭健康的重要法宝。家庭这个爱窝最核心的是夫妻间有一种非常和谐、健康、水乳交融的性爱，性爱应是家庭辛福和谐的第一等补品。

婚姻生活，不可能一帆风顺，有些磕碰、矛盾也很正常。夫妻间的矛盾多由琐事而起，很少有本质冲突，双方肚量都大一些，宽容一些，各让一步就能很好解决。当然，尽量避免矛盾发生是最好的。这就要求夫妻平时应做到：亲密有间，大公有私，透明有度，教子有术。前三句主要是讲夫妻间感情再好，也要给自己和对方留出一定的时间和空间。最后一句谈的是关于教子的问题，对孩子的教育理念不一致也是家庭出现问题的导火索，我建议可以给孩子更多的平等、自由，更多的日常接 触和身教、言教，父母的正确关爱对孩子的心灵成长和个性形成至关重要。

有人说，结婚时间长了，当初的激情早已随时间湮没在柴米油盐中了，双方跟亲人差不多了。我想说，其实“亲情”才应该是婚姻的最终形式，夫妻间培养起亲情，才能永远不分离。坚决不能婚外恋，但一定要保持“婚后恋”。婚姻处理好了，还有利于健康长寿：夫妻感情好，就是抗衰老；夫妻多恩爱，脸上有光彩。