39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性情感 > 婚姻内外 > 正文

让你能白头到老的3个秘诀

女性文章排行榜
2013-12-0339健康网

核心提示：“少年夫妻老来伴”，七个字概括了跨越一辈子的婚姻。但现实生活中总免不了磕磕碰碰，如何才能坚守婚姻一辈子呢？

推荐阅读：慎吃！这5种食物看着健康其实是身材杀手

在水中加一种东西，喝了可以让你年轻10岁，想知道它是什么吗？关注微信号 39减肥健身学院(长按可复制)，回复 年轻 就可以查看帮助我们越活越年轻的秘诀，还能学习各种保持身材方法！

　　一段幸福的婚姻，三大“件”是前提--硬件、软件、配件。“硬件”是指身高、外貌等，“配件”是指学历、工作等，“软件”指观念、品味、理想、追求等。夫妻长久相伴的核心在于培养“软件”相似度，这就需要夫妻间的交流、磨合与包容。

　　夫妻间怎样相处和交流才好呢？先要牢记这四句话：进门先问好，见面笑一笑，牵手抱一抱，清茶泡一泡。有调查显示，法国是世界上离婚率较高的国家，中老年夫妻离婚大多由女性提出。法官发现，女性希望离婚最主要是由于丈夫跟自己的交流太少，丈夫回家不看自己，也不爱说话。女人通常很敏感，会认为这样的婚姻不幸福。我们中国人，尤其是老夫老妻也不太注重交流，微笑和牵手都很少。夫妻间不聊天，没有亲密接触，感情自然不会升温，矛盾也会随之增加。

　　不要以为微笑只是社会交往中的“必杀技”，其实也是夫妻感情的“黏合剂”。微笑不用成本，但能创造财富；微笑不用投入，但能提高产出；微笑不用费力，但能使人美丽；微笑不用花钱，但能使人心甜；微笑不是苦药，但一样产生疗效；微笑不是医生，往往能使疗效倍增；微笑发自内心，价值可比黄金；微笑就是软实力，胜过高科技。可见，微笑的魔力不容小觑，在婚姻中也不应忽视。

　　除了微笑，促进夫妻感情升温，还有三件法宝--话聊、牵手、爱窝。

　　第一件宝是“话聊”。就是主张夫妻间多谈心、多交流和多沟通，最重要的是要多说悄悄话、心里话、私房话，告诉对方自己心里的感受。话聊威力很大，几乎家中一 切矛盾、隔阂、误解、猜疑都可消除。说起话聊真奇妙：一聊双方误解消，二聊大家心情好，三聊能治血压高，肿瘤糖尿都见效。话聊舒解郁闷气，话聊提高抵抗力。天天话聊三四起，家家快乐甜如蜜。

　　第二件宝是“牵手”。肌肤的接触能温暖内心。有些地方把夫妻形容为“牵手”，真是一语中的。许多细琐家事一经牵手都烟消云散了。牵手是个无价宝，牵手夫妻感情好；早起出门牵牵手，身心愉快向前走；晚上回家牵牵手，一天劳累无忧愁；灯下夫妻常牵手，心心相印共白头。我跟老伴就是每天早晚牵手散步，每个周末还都一起去游泳。

　　第三件宝是“爱窝”。甜蜜的爱窝从社会学、生理学、心理学上讲都是家庭健康的重要法宝。家庭这个爱窝最核心的是夫妻间有一种非常和谐、健康、水乳交融的性爱，性爱应是家庭辛福和谐的第一等补品。

　　婚姻生活，不可能一帆风顺，有些磕碰、矛盾也很正常。夫妻间的矛盾多由琐事而起，很少有本质冲突，双方肚量都大一些，宽容一些，各让一步就能很好解决。当然，尽量避免矛盾发生是最好的。这就要求夫妻平时应做到：亲密有间，大公有私，透明有度，教子有术。前三句主要是讲夫妻间感情再好，也要给自己和对方留出一定的时间和空间。最后一句谈的是关于教子的问题，对孩子的教育理念不一致也是家庭出现问题的导火索，我建议可以给孩子更多的平等、自由，更多的日常接 触和身教、言教，父母的正确关爱对孩子的心灵成长和个性形成至关重要。

　　有人说，结婚时间长了，当初的激情早已随时间湮没在柴米油盐中了，双方跟亲人差不多了。我想说，其实“亲情”才应该是婚姻的最终形式，夫妻间培养起亲情，才能永远不分离。坚决不能婚外恋，但一定要保持“婚后恋”。婚姻处理好了，还有利于健康长寿：夫妻感情好，就是抗衰老；夫妻多恩爱，脸上有光彩。

相关资讯

婚恋 两性 婚姻
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈