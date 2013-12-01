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女性常穿体型裤 易患时装性阴道炎

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2013-12-0339健康网

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　　青春少女随着审美观念的增强，追求体形美，故各种体形裤倍受青睐。此类裤子裤裆瘦短，布质厚，弹性不佳，透气不良，这就使得前有尿道口、后有肛门的阴道倍受窘迫，阴道的分泌物不得排泄，会阴部处于温热、潮湿的状态，各种致病菌在此环境下最容易生长、繁殖，容易罹患时装性阴道炎。

　　女性私处保健五大原则：

　　一、阴部卫生

　　少女进入青春期后，随着月经的来潮和白带的分泌，少女对于此往往茫茫然，一时不知所措，由此易患青春期阴道炎。因此，应注意经期卫生，正确使用消毒后的卫生纸巾，内裤要在日光下照晒，借以紫外线消毒；经常洗澡；睡前用温水清洗外阴，洗盆专用；大便后，手纸应由前向后擦，小便后用卫生纸擦干净。

　　二、时装性阴道炎

　　青春少女随着审美观念的增强，追求体形美，故各种体形裤倍受青睐。此类裤子裤裆瘦短，布质厚，弹性不佳，透气不良，这就使得前有尿道口、后有肛门的阴道倍受窘迫，阴道的分泌物不得排泄，会阴部处于温热、潮湿的状态，各种致病菌在此环境下最容易生长、繁殖，容易罹患时装性阴道炎。

　　因此要少穿或不穿体形裤，合理着装，尽量选用合体、布料弹性好、透气良的时装，以防后患无穷。

　　三、洁身自爱

　　毋庸讳言，近年来，个别少女出于种种原因，过早地发生了性交行为，患上了性病性阴道炎。对此，少女应自强、自尊、自爱，正确认识人生价值观，洁身自爱、守身如玉，杜绝过早性交。

　　四、谨慎用药

　　少数少女长期大剂量应用抗生素和激素治疗某些疾病，导致体内菌群失调而患霉菌性阴道炎。因此，少女患炎性疾病，选用广谱抗生素治疗时，请遵医嘱，尽量不与激素合并用药。

　　五、防止性病的间接感染

　　少女在公共浴所洗浴时，应自带浴盆、浴巾，尽量淋浴而不要盆池浴，防止阴道滴虫、淋病菌或其他性病等间接感染，同时亦应掌握相应的性病知识，防止性病。还有就是坚决不发生性交行为。

　　阴部出现以下症状需警惕：

　　黑斑

　　阴部出现黑斑可能是外阴癌的征兆。外阴癌是一种少见的皮肤癌，不及早治疗就可能致命，但也并非不治之症，只要及早就医，90%都可治愈。

　　外阴癌多发于老年妇女，平均发病年龄为60－70岁，但近年来随着HPV感染的增加，外阴癌在年轻妇女中也时有发生。外阴癌最常见的症状是外阴出现了结节或肿块，常形成溃疡或菜花样，伴出血、感染和疼痛。

　　肿块

　　阴部出现肿块可能是毛囊炎、皮腺堵塞或良性肿瘤，极少情况下会是外阴癌。如果2周之后肿块仍不消失，应及时就诊。

　　小白点、皮肤干枯

　　外阴出现小白点，皮肤干枯如纸可能是外阴皮癣。这种皮癣是由内分泌失衡所引起，如果不及时治疗，就会引起阴唇萎缩。

　　异味、瘙痒

　　异味和瘙痒很可能是真菌性阴道炎或阴道滴虫病。如果在怀孕期间患上了真菌性阴道炎而不及时诊断治疗，就可能引起早产，或是影响胎儿健康。

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