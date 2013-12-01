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白领男女久坐不利生育的N个理由

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2013-12-0339健康网

核心提示：保健关键是适时活动，有人说运动的女人很美，有人说运动的男人散发莫名魅力。没错，生命就在于运动，“小生命“的到来当然需要你适当运动。

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　　前列腺发炎

　　办公室男性，长时间坐着不动，对男性的生殖功能极为不利。

　　据医学研究发现，习惯久坐的男人发生勃起障碍是勤于运动的男人的2倍。中医认为“久坐伤肉”。久坐缺乏经常性的体育运动，造成男性阴部冲血，引发前列腺发炎。

　　睾丸下坠，甚至坏死

　　对于那些坐在软沙发上，臀部深陷其中的，阴囊受挤压，使静脉回流不畅，阴部血液的微循环受阻，严重时可导致精索静脉曲张，睾丸下坠、下腹部钝痛。

　　而且久坐让睾丸新陈代谢产生的有害物质排泄不畅，使睾酮分泌减少，导致性功能障碍和男性不育症，甚至于发生睾丸坏死。

　　男性保健tips

　　因此办公室男性应该注意生活保健：每小时应有意识地起来倒杯水、去趟厕所;因工作需要经常坐着的男子，应穿宽松、纯棉的内裤，切勿穿过紧过小的内裤;生活中还应注意限酒，忌食辛辣;等等。

　　月经剧痛，甚至不孕

　　白领女性，由于长期久坐，月经前及月经期常有剧烈疼痛，这是因久坐加上缺乏正常运动，以致气血循环障碍;有些是气滞血瘀也易导致淋巴或血行性的栓塞，使输卵管不通;更有因久坐及体质上的关系，形成子宫内膜异位症，这些都是不孕的原因。

　　痔疮，失调，妇科病

　　久坐不动的女性，还容易患上痔疮、慢性骨盆充血、痛经、内分泌失调等妇科病症，如果工作或者生活的压力又很大，那么，紧张的情绪更加使荷尔蒙的分泌失调，影响整个内分泌系统的平衡，将会带来更为严重的难言之疾。

　　女性保健tips

　　对策：上班族每天至少应该活动30分钟。而要达到这个运动量可以因地制宜，比如坐公共汽车上下班时提前两站下车步行，或改骑自行车;上楼时不乘电梯，走楼梯;在电视播放广告时，站起来走动一下。锻炼的强度可以逐渐增加，如果原来一站路走15分钟的，可以逐渐加快到10分钟。当然，如果你能抽得出更多的时间，建议你不妨每工作1小时做5分钟的休闲运动，很简单，只需要你伸伸腿、转转头、扭扭腰即可。

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