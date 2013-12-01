产后得了乳腺炎该怎么办？

核心提示：产后一个月左右的产妇常会发生乳腺炎，是一种常见的哺乳期疾病，一般多见于急性乳腺炎。得了乳腺炎会觉得很难受，对宝宝的哺乳也是有很大影响的。

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当产妇得了乳腺炎会觉得乳头特别疼，而且会让宝妈们在喂奶的时候感觉更疼，因此会产生一种恐惧心理，越疼越害怕，这样就没有勇气再给宝宝喂奶了。不喂奶之后乳汁就会积累在乳房里，胀奶，甚至比胀奶还难受。如果更严重的可能还有发烧等症状。所以如果产妇妈妈觉得自己的乳房不大舒服的要注意观察是否是乳腺炎，并且及时就医，减少痛苦。



那么，为什么会得乳腺炎呢？

原因一是平时可能宝宝没有吸空乳汁，导致乳汁积累，还有可能是宝宝有时候没有吸出乳汁，然后越吸越暴力，使乳头被破坏，导致细菌通过乳头的伤口入侵乳房，导致乳腺发炎。因为乳汁的积累，不通畅会导致乳腺炎。

原因二是妈妈没有好好保养乳头，使乳头的抵抗力减弱，然后再加上宝宝的吸乳方法不对，造成损伤或乳汁淤积。

原因三是有些宝妈们的乳头属于内陷型的，对哺乳造成了阻碍，容易奶水淤积。

那么要如何预防产后乳腺炎呢？

一是要尽量不让乳头有伤口。要想避免乳头受到伤害要让宝宝可以正确吸乳，同时如果宝宝患有鹅口疮要赶紧治疗，以免细菌感染到乳头。如果发现乳头受伤最好是停止哺乳，用挤的把乳汁排出来，而且要尽量排空，防止淤积，可以用鱼肝油涂抹伤口，有助于伤口复合。

二是不要去挤压乳房，特别是睡觉的时候不要趴着睡，最好是平躺着睡。

三是要定时排奶，以防淤积。不要等到乳房胀奶了才去挤奶，发现乳房有点微胀就要赶紧按摩或者热敷，并且使乳汁外排。

四是平时要保持心情愉快，心情愉快内分泌平衡，乳汁的分泌就能通畅。如果发现有乳腺炎也不要慌张，平静一点，及时看医生。

五是饮食要清淡点。油腻的饮食容易产生脂肪，乳汁中的脂肪多了就容易淤积。

那么，如果真的得了乳腺炎要怎么护理才能好得快呢？

第一点是排空乳房。乳腺炎的病症是因为乳房乳汁淤积，那么要做好排乳工作才能使乳腺炎快点好。可以给乳房做按摩，有利于乳汁分泌和排放，将有问题的乳汁排出来，乳房畅通了自然很快就好了。

第二点是如果乳腺炎比较严重的，已经过了10天还没好的，估计已经化脓了，因此要去医院及时引流。

第三点是对于乳头内陷的妈妈们来说，哺乳前要将乳头吸出来。

第四点是要定时哺乳，一般哺乳时间不能太长也不能太短，以每边20分钟为宜，如果奶水多的，要挤出来以免淤积成疾。