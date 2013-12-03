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日媒称日本每年上万人因洗澡不当导致死亡

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2013-12-03重庆晚报

核心提示：洗澡时，你是否先洗头、再洗脸，最后冲身？如果是这样，你就大错特错了。

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　　大多数人洗澡，首先就是洗头，这是错误的。“冬季气温低，脱掉衣服进入浴室后，血液会集中在内脏和头部，马上洗头，可能导致头部血液流通不畅，长期如此，可能诱发脑血管疾病。”

　　洗澡有讲究

　　日本《日刊现代》杂志称，日本每年因洗澡不当导致死亡的人数高达1.4万人。特别是12月、1月期间，温差使血管及心脏负担增大，在洗澡时摔倒从而溺死的情况尤为突出。

　　“洗澡直接导致死亡的几率虽小，但错误的洗澡方法确实达不到理想的清洁效果，甚至引发危险。”重庆医科大学中医药学院教授、保健按摩高级技师唐成林说，尤其是冬季，洗澡温差大，不同人洗澡各有讲究。

　　正确顺序：洗脸→洗身→洗头

　　大多数人洗澡，首先就是洗头，这是错误的。“冬季气温低，脱掉衣服进入浴室后，血液会集中在内脏和头部，马上洗头，可能导致头部血液流通不畅，长期如此，可能诱发脑血管疾病。”唐成林说，正确的顺序是：先洗脸，再洗身、最后洗头。

　　唐成林解释，第一步洗脸，是因为人体淋浴热水后，毛孔会迅速扩张，先洗脸，可避免脸部毛孔进入过多灰尘，造成阻塞。洗脸的方向应由鼻子向外洗。

　　清洗身体时，应先从远离心脏的四肢开始冲淋，等身体适应后，再冲淋躯干。最后洗头，一是可以避免冷热交替刺激脑部血液循环，二是经过一段时间热水冲淋，头皮跟头发在水蒸气中得到充分滋润，更利于清洁及头皮健康。

　　3个细节莫忽视

　　1、目前，市面上很多热水器可显示水温，当多处水管释放热水时，莲蓬头出水的温度可能低于显示温度，要注意调节。

　　2、洗澡时，最好不要反锁浴室门，以免发生晕厥等意外时，增加救援困难。

　　3、即使有洗冷水澡的习惯，水温也最好不要低于10℃。

　　洗澡秘诀

　　澡前热身，洗时按穴

　　做澡前热身，洗澡时按摩穴位，都是让身体倍儿棒的洗澡秘诀。

　　“从低温环境立即进行热水淋浴，会让人体血液循环从一个较低水平马上进入一个较高水平，老人、小孩或心血管疾病患者可能承受不了。”唐成林说，冬季刚进行淋浴和淋浴半小时以上，这两个时间段是洗澡晕厥高发时段。洗澡前，可适当热身，如做一些散步、拉伸、扭腰运动，时间及强度以身体微热，不出汗为宜，可有效避免洗澡前期的晕厥。

　　颈椎病肩周炎患者可用莲蓬头对准患处冲淋热水，并搓揉按摩患处，以达到热敷效果，还可搓揉按摩足底3—5分钟。“足底有很多神经反射区，在洗澡血液循环快时按摩足底，舒缓疲劳的效果不错。”唐成林提醒，按摩足底时，千万不要长时间弯腰，以免脑部充血，可在浴室放张小凳，坐下按摩。

　　洗澡水温

　　40℃以下半小时内

　　冬季泡个热水澡，是很享受的事。重庆晚报记者调查发现，许多人冬季泡澡都在半小时左右，出水温度在42℃—50℃不等，非常不健康。

　　“冬季洗澡应控制在30分钟内，老人、小孩及心血管患者最多不超过20分钟。”唐成林说，有研究表明，在42℃的水温中浸泡10分钟以上，会导致交感神经兴奋，心跳数和血压上升，心脏负担增大。“控制洗澡时间，是避免洗澡后期晕厥的关键。”

　　“饭后洗澡不健康。因为进食后，血液多集中在胃部，尤其是心血管疾病患者，至少要饭后1小时再洗。”新桥医院心内科耿召华教授说，饭后立即洗澡，不仅影响消化，还可能导致心脏供血不足，诱发心脑血管疾病。冠心病高血压等患者洗澡，水温不宜过高。夏季水温保持与体温接近为宜，冬季最高不超过40℃。如果感觉寒冷，可用浴霸等取暖。洗澡前，可先用热水拍打身体，逐步适应水温，以免刺激过大。

　　洗澡频率

　　一周两次，莫使劲搓

　　即使冬天，很多人也有每天洗澡或两天一洗的习惯，这对皮肤不好。

　　“天气转凉后，不用天天洗澡，一般每周洗两次即可。”新桥医院皮肤科王儒鹏说，冬季天气干燥，皮脂腺收缩，洗澡太勤会使皮肤更干。洗澡频率过高，会使皮脂膜变薄，还可能因皮肤干燥患上乏脂性湿疹，导致皮肤发红发干、痒、脱皮、出现细小裂纹等。

　　即使很久才洗一次澡，也不能使劲搓洗皮肤，这样会损伤皮脂膜或毛细血管，最好用柔软的海绵沾上沐浴露轻轻擦洗。根据个人皮质不同，选沐浴露也有讲究。皮质分中性、油性、干性和敏感性4种，敏感性皮肤十分娇弱，受到轻微刺激也会发红，要少用沐浴露，或用性质温和及添加缓解敏感的中草药洗护用品。

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