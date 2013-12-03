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五大肉类营养大PK：冬季吃羊肉滋补身体

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2013-12-03环球网

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　　合理膳食向来是很重要的，人体所需的很多微量元素都需要在日常饮食中的肉类、蔬菜中获得。肉类是比较受大家欢迎的，不同的肉有不同的功效，在养生学方面来讲，羊肉是最滋补的肉，猪肉是最补铁的肉，鸡肉是脂肪最少的肉，鱼虾是微量元素最多的肉，牛肉是最强壮的肉。

　　肉中的蛋白质我们还可以用牛奶、豆类来替代获得，但是B族维生素、必需脂肪酸以及锌、铁等矿物质，是无法用蔬菜水果来替代的。因此，我们不是不需要肉，而是不需要过多的肉。“膳食平衡宝塔”中明确指出，一个人每天摄入瘦肉75克。

　　一、羊肉，最滋补的肉

　　羊肉有助元阳、补精血、疗肺虚之功效，对气喘气管炎、肺病及虚寒的病人相当有益。还能益肾壮阳，补虚抗寒，强健身体，是冬令的滋养食疗珍品。但需注意的是，羊肉毕竟性偏温热，并非人人皆宜。阴虚火旺、咳嗽痰多、消化不良、关节炎、湿疹及发热者应忌食。

　　二、猪肉，最补铁的肉

　　猪肉肥瘦差别较大，肥肉中脂肪含量高，蛋白质含量少，多吃容易导致高血脂和肥胖等疾病;蛋白质大部分集中在瘦肉中，而且瘦肉中还含有血红蛋白，可以起到补铁的作用，能够预防贫血。肉中的血红蛋白比植物中的更好吸收，因此，吃瘦肉补铁的效果要比吃蔬菜好。

　　由于猪肉的纤维组织比较柔软，还含有大量的肌间脂肪，因此比牛肉更好消化吸收。中医上认为，多吃猪肉中的瘦肉有滋阴润燥的作用，对热病伤津、燥咳、便秘等疾病都有一定的治疗效果。

　　三、鸡肉，脂肪最少的肉

　　这里说的鸡肉，是指去皮的鸡肉，因为鸡的脂肪几乎都在鸡皮。每100克去皮鸡肉中含有24克蛋白质，却只有0、7克脂肪。鸡肉对营养不良、畏寒怕冷、乏力疲劳、月经不调、贫血、虚弱等症有很好的食疗作用。

　　四、鱼虾，微量元素最多的肉

　　鱼虾中的微量元素极为丰富，含钙、铝、铁、锰、铜、钴、镍、锌、碘、氯、硫等，都是人体所必需的。水产品虽然含有丰富的营养物质，但是不宜多吃。受海洋污染的影响，水产品内往往含有毒素和有害物质，过量食用易导致脾胃受损，引发胃肠道疾病。

　　五、牛肉，最强壮的肉

　　凡身体虚弱而智力衰退者，吃牛肉最为相宜。牛肉蛋白质的氨基酸组成比猪肉更接近人体需要，能提高机体抗病能力，对生长发育及手术后、病后调养的人在补充失血、修复组织等方面特别适宜。但牛肉的肌肉纤维较粗糙不易消化，有很高的胆固醇和脂肪，故老人、幼儿及消化力弱的人不宜多吃。

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