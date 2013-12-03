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午休不偷懒 上班族美肌掌握3秘诀

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2013-12-03华人健康网骆慧雯

核心提示：善用午休时间做些小小动作，，补擦清爽型精华液或乳液，有助于维持肌肤的油水平衡，加强防晒、保湿和控油，就能让肌肤变美丽，开心迎接工作的挑战。

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　　世上只有懒女人，没有丑女人！女性上班族想要随时保持Q弹的嫩白肌肤，护肤保养就需比别人勤快，除了每天早晚的例行性清洁和保养，短短的午休时间更不能偏废。美容专家提醒爱美女性，午休时间做些小小动作，加强防晒、保湿和控油，就能让肌肤变美丽，开心迎接工作的挑战。

　　冬季午休美容　首要任务是防晒

　　夏天的阳光炙热耀眼，民众深刻知道防晒的重要，但秋冬的阳光和煦，有时天空阴暗灰蒙，容易给人「太阳不再毒辣」的错觉，进而忽略防晒的重要性。不过，医学美容师林怡菁表示，无论是夏天或冬天，太阳辐射出的紫外线波长固定，过度曝晒同样会伤害肌肤，造成黑色素沈淀、长斑、老化和甚至细纹等肌肤问题。

　　东方美学诉求“一白遮三丑”，若要保有白皙Q弹的肌肤，冬季防晒也不能免，特别是中午12点至下午2点时段，上班族若有外出用餐的需求，应先补擦防晒产品。

　　若用完餐后有补妆需求，也别忘记先用面纸清压脸部，清除多余油脂和脏污，喷上保湿化妆水，舒缓、镇定和消炎，待水分吸收后，再补擦防晒霜或粉饼。

　　乾敏性肌肤　中午美肌多补水

　　而乾性或敏感性肌肤的女性，冬天特别容易感觉肌肤紧绷、乾痒，若不尽快帮肌肤补水，干燥情况恶化会发痒、脱屑，且遇到寒冬的冷风一吹，易诱发肌肤过敏。对此，林怡菁医学美容师建议在清晨保养之外，中午也要加强基础性保养，适度补擦保湿型乳液，但产品不可含有酸类或美白成分，以免刺激肌肤。

　　T字部位狂冒油　妥善控油不长痘

　　另有些油性或混合性肌肤的上班族，经过一个早上的辛劳工作，肌肤的皮脂腺变得活跃，油脂分泌增加，加上表皮细胞的新陈代谢提高，老旧角质开始堆积，容易有T字部位和脸颊泛油光、容易长痘痘的现象。但善用午休时间，补擦清爽型精华液或乳液，有助于维持肌肤的油水平衡。

　　吃出Q弹美肌　中餐来一份番石榴

　　林怡菁医学美容师强调，多数女性顶着彩妆上班，不适合按摩以免破坏妆容，但午间护肤也不是只能靠防晒和保养品，午餐时摄取一份富含维生素C的水果，也能提高肌肤的抗氧化能力，预防黑色素生成、细纹等肌肤老化症状。但午餐时也要避免食用燥热的麻辣火锅、麻油鸡等食物，减少长痘痘的机会。

　　常见高维生素C的水果，包括番石榴、柑橘、奇异果、番茄、木瓜、草莓、樱桃、柠檬等。

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