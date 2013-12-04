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炒菜时如何放葱姜蒜更健康

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2013-12-04新浪博客

核心提示：其实我们生活中常见的葱姜蒜的方法也就是这么多的，对于我们的健康而言其实是比较简单的，但是不知道你学会了没有呢？

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　　葱姜蒜是我们在做饭的时候不能离开的食物，但是其实针对不同的食物，我们放葱姜蒜的时间也是不同的，而且效果也是不同的，下面我们就给烹饪新手说说烧菜时该如何放葱姜蒜恩？

　　美味佳肴少不了佐料的陪衬，葱、姜、蒜、椒，人称调味“四君子”，不仅能调味，还能杀菌去霉，对人体健康大有裨益。但烹调中投放合理才能更提味、更有效。

　　肉食重点多放椒：烧肉时宜多放花椒，尤其是牛肉羊肉。花椒有助暖作用，还能去毒。

　　鱼类多放姜：鱼腥气大、性寒，生姜可缓和鱼的寒性、还可解腥味。

　　禽肉重点多放蒜：蒜能提味，烹调鸡、鸭、鹅肉时宜多放蒜，使肉更香更好吃，不会因消化不良腹泻

　　贝类重点多放葱：大葱不仅能缓解贝类的寒性，还能抗过敏。不少人食用贝类后会过敏性咳嗽、腹痛等，烹调时多放大葱，能避免过敏反应。

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