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经期长短与哪些因素有关？

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2013-12-05新快报
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核心提示：“大姨妈”一个月一次准时到来才算正常？那你正常吗？

　　专访专家：广州中医药大学附属第一医院妇科主任 邓高丕 教授

　　女人与女人之间月经周期可能都不一样，有的人一个月一次，有的人两个月一次、有的人甚至三个月一次，这未必不正常、不健康。月经的正常与否蛮有学问。

　　最常见：月经周期21~35天

　　“我两个月才来一次月经，我男朋友说我一定不正常，吃什么药能帮我的月经周期调到正常？”一脸苦恼的小林求助于妇科医生。但医生毫不留情地打消了她的念头。“你月经基本保持两个月一次，又没有相关疾病，这是正常的，不需要治疗，不建议乱吃药调经。”

　　原来，“大姨妈”两个月一次、三个月一次甚至半年、一年一次的现象不仅存在，而且，这看上去“不正常”的月经周期，都未必是不正常！广州中医药大学附属第一医院妇科主任邓高丕教授对新快报记者称，西医把“月经”称为子宫内膜脱落引起的阴道流血，中医则把“月经”称为月月如期、周而复始的阴道流血。“不过这只能描述多数人的情况，有的人周期不一样。”

　　邓高丕告诉记者，最常见的月经周期为28天，前后±7天都算正常范围内，也就是说21~35天是最常见的正常月经周期。“而且，月经周期的计算法不应以自然月为衡量标准，而是从这次月经第一天算到下次月经第一天。”邓高丕说，照此推算，有的人在一个自然月中月头来一次月经，月尾来一次月经，只要两次间隔21~35天，就属正常。

　　除了月经，还有并月、季经

　　月经周期正不正常不要跟别人比，而要跟自己比。“月经周期长短各有不同，判断正常与否关键看是否形成了长期的规律，一两年来都如此，体内的雌激素正常、排卵正常，也没有别的不舒服，就是正常的。”邓高丕指出，除了21~35天来一次的月经及生理期闭经、妊娠、绝经、青春期初期月经外，还有一类特殊性的正常月经，是四五十天来一次，或两个月来一次，或三个月来一次，甚至一年才来一次，只要形成了规律，也没因此造成身体不适，都是正常的。

　　“中医把两个月来一次的月经叫‘并月’，把三个月来一次的月经叫‘季经’，一年才来一次的月经叫‘避年’，四五十天来一次的月经，中医没有给它特别的称谓，但有这一月经规律的女性很常见。”邓高丕表示，还有一种在门诊中没见过，但传统医学书上曾有介绍的特殊情况叫“暗经”，暗经者终生无月经，但有排卵和生育功能，也是正常人。

　　为何同是女性，“大姨妈”的周期却有那么多差别？邓高丕解析，西医认为这和卵泡的发育时间长短有关。卵泡发育时间长的人，月经周期就长。一个月经周期分为月经期、卵泡期、排卵期和黄体期，与此同时，子宫内膜由剥离出血到一步步增厚、充血，这一过程循环发生。但这一过程有的人时间花得长一些，有的人少花一点时间，就造成了月经周期有人长有人短。

　　正常周期不宜乱调

　　小肖打算要孩子，但试了一年都没有动静。她想，是否都因自己四五十天来一次月经导致受孕机会减少，于是她希望通过调经治疗，让“大姨妈”每个月造访一次。

　　邓高丕告诉记者，月经周期长短对人体健康没有直接影响和坏处，因此只要正常就不需要特别治疗。有的人以为自己周期不正常或为了缩短月经周期而要求进行治疗，医生通常会先问这一月经周期是否规律，不规律若已持续两三个月则应治疗，若是规律的再结合常规妇科、B超检查排除其他疾病后，是不需要治疗的。但有部分女性为增加受孕机会，以求孕为目的，则可在专业医生指导下做人工周期治疗，但一般不提倡，因为这会打乱生殖轴的正常规律。

　　“判断月经正常与否还要看经期、经色等其他因素。”邓高丕表示，无论周期如何，正常的经期应该是3~7天，经期少于3天说明黄体功能较低，子宫内膜很快就脱落了。专家指出，除了周期和经期的要求外，正常月经出血为30~50毫升，经色深红、不稀不稠、不凝结、无血块、无特殊气味才正常。此外，月经前后没有大幅度的情绪波动、无其他明显不适也是衡量月经正常与否的标准。不符合以上条件的，可求医治疗。“偶尔一次月经不正常不要太紧张，反复发生两个周期以上就要考虑就医。”邓高丕建议。

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