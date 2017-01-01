核心提示：女性怀孕之后身体上会出现一系列的变化，这些变化被称之为妊娠反应，由于每个孕妇的体质不同，所以孕妇的妊娠反应也存在着很大的区别，有的孕妇甚至是会出现胃痛的现象，那么怀孕初期症状胃疼是怎么回事呢？下面就说一下这个问题。

有一些孕妈咪在怀孕初期会出现胃痛的现象，不知道自己出现这种情况到底是怎么回事，其实每个孕妇的妊娠反应是存在着非常大的差异的，有的孕妇在怀孕的初期可能会出现胃痛的情况，这种情况直接影响到孕妇的身体健康，也直接影响着腹中宝宝的发育，下面说一下怀孕初期症状胃疼是怎么回事。

一、括约肌松弛导致胃酸上返

在人体的食管和胃部的连接部位有一个括约肌，括约肌可以让人吃进去的东西顺利进入胃部，并且保证不会出现返流，但是孕妇怀孕之后由于激素的刺激这个括约肌就会出现松弛，这样胃里面的东西和胃酸就非常容易出现返流，进入到食道、喉咙或者是嘴巴里，这样就会使得这些物质刺激胃黏膜，从而引起女性出现胃痛，特别是女性怀孕之后逐渐变大的子宫也会压迫到女性的胃部，这样就会使得胃酸更加容易出现上涌，并且会使得胸部能够产生灼热感，让女性感觉到胃部出现疼痛。

二、激素刺激导致胃痛

女性怀孕之后血液中的hcg就会出现上升，这些激素会对女性的胃部造成刺激，这样就会导致胃部的疼痛感的出现。

三、孕前胃病没有痊愈

如果孕妇在怀孕之前就存在着胃病，怀孕之后如果吃了不该吃的东西，也可能会导致孕妇胃病复发，出现胃部疼痛的情况，如果孕妇本身就存在着胃病，但是又无法确定到底是胃病发作了还是妊娠反应导致的胃痛，就需要积极的去医院检查一下，防止胃炎的加重，另外，如果呕吐得非常厉害的话就比较容易初夏酸中毒的症状，这种情况也需要及时地去医院检查一下。

怀孕初期症状胃疼是怎么回事？通过上面的介绍可以看到孕妇胃痛的可能性还是蛮多的，如果胃痛比较严重的话一定要及时就医才可以哦，不然可能不仅仅伤害到孕妇的身体。