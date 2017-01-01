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验孕棒怀孕多久能测出来呢

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2017-01-3039健康网

核心提示：验孕棒怀孕多久能测出来？正常来说，女性在发生性生活以后的７—１０天内就可以自己进行检测了。同房后，最早是一周，最晚大概是３粥时间内，是验孕的最佳时间。不过验孕棒只能作为是否怀孕的第一步简单测试，并不能作为确诊依据。

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　　女性想要知道自己是不是怀孕了，可以去药店购买验孕棒，自行测试。那验孕棒怀孕多久能测出来呢？验孕棒只能作为是否怀孕的第一步简单测试，并不能作为确诊依据。为了防止宫外孕、保障胎儿健康，还是要到医院进行详细检查。今天，我们就先来看看验孕棒怀孕多久能测出来。

　　验孕棒多久能测出

　　你知道验孕棒怀孕多久能测出来那？正常来说，女性在发生性生活以后的7—10天内就可以自己进行检测了，检测方法有两种，那就是早孕试纸和验孕棒检，两种都是通过测晨尿而验孕的。性生活后的时间越长，检测结果就会越准确。所以，关于验孕棒怀孕多久能测出来这个问题，同房后，最早是一周，最晚大概是3粥时间内，是验孕的最佳时间。

　　其实，自己是否怀孕也可以通过身体反应来判断的。女性怀孕初期，常常会感觉头晕、恶心和嗜睡、乳房也会胀大，如果就要这一系列的反应，就极有可能是怀孕了。不过，这些反应在怀孕10—14天后才会慢慢变明显，三个月后往往就会消失了。因此，女性察觉自己存在上述症状时，也可以使用验孕棒进行测试。

　　验孕棒等这些自测工具，它们的原理都是检测hCG值，也就是人体绒毛膜促性腺激素值，该激素可经过孕妇血液循环，排泄进尿液。验孕棒测试方法方便快捷。该激素通常会在女性受孕几天后，就会存在于尿液中了，不过一开始量会比较少，很难测出来，通常是在10～14天才会变明显。所以，现在你知道验孕棒怀孕多久能测出来了吧。

　　了解了验孕棒怀孕多久能测出来之后，我们还得注意，虽然许多验孕棒都会说明女性经期推迟1天后就可以进行测试了。然而，并非所有怀孕女性分泌hCG激素的速度及数量都完全一致的，反而是因人而异。所以，太早进行尿液测试，结果反而是错误的。

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