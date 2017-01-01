怀孕初期便秘 该如何治疗

核心提示：怀孕初期便秘如何治疗？女性在怀孕早期出现便秘，可以利用食疗或药物来治疗。多吃富含维生素的水果蔬菜等，饮食不要太精，常吃纤维食物。定时排便，起床之后先空腹喝杯温开水等。怀孕初期便秘，孕妇还可以多吃马铃薯、玉米、芋头、扁豆等食物。

怀孕初期便秘，是许多孕妈会遇到的难题。因为怀孕后胃酸减少，胃肠道的平滑肌张力会减弱，蠕动不强，加上腹壁肌肉张力也会变弱，大肠需要的水分增多，这一系列原因都会导致怀孕早期便秘，而且多为功能性便秘。那怀孕初期便秘要怎么办呢？

孕妇便秘怎么办

女性在怀孕早期出现便秘，可以利用食疗或药物来治疗。可以吃点无花果、梅脯等，或者用它们冲水喝。多吃富含维生素的水果蔬菜等。如果便秘严重的话，可以在医生的帮助下服用点温和通便的药物。总之，怀孕早期便秘属常见病和多发病，孕妈们日常要多加预防，饮食不要太精，常吃纤维食物。定时排便，起床之后先空腹喝杯温开水等。

马铃薯的营养非常全面，又易消化，可以促进胎儿的发育，维持孕期的健康。而且，马铃薯内含了粗纤维，这种物质可以加快胃肠蠕动及胆固醇的代谢，还可以通便，有益于改善孕早期的便秘。怀孕初期便秘还可以多吃玉米，玉米的膳食纤维非常高，可以有效刺激肠蠕动，加快排泄，对孕期便秘大有帮助。而且玉米还可利尿、降压、加快新陈代谢，细致肌肤。

芋头属于碱性食物，可以保护我们的消化系统，加强免疫功能。孕期女性多吃芋头可帮助肠胃蠕动，孕妇自身也可以吸收及消化蛋白质，清除脂肪沉淀物，有效避免孕期便秘、肥胖等问题。怀孕初期便秘也可以吃草莓，草莓内含维生素、矿物质、蛋白质、有机酸以及果胶，果胶及膳食纤维都可以加快消化，通便，调理胃肠不适。

扁豆富含了蛋白质、氨基酸、维生素及矿物质，怀孕早期多吃可以健脾胃、增进食欲、美肤等。怀孕初期便秘还可以吃豆荚，这种食物富含膳食纤维，多吃可以促排便。孕期的准妈妈由于子宫变大，压迫到肠子，排便的时候很难使劲，才会造成排便困难。而且孕期肠胃蠕动差，食物运送速度比较慢，也是便秘的原因之一。