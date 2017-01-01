子宫内膜异位症术后怎么调理呢

核心提示：子宫内膜异位症术后怎么调理？子宫内膜异位症患者在术后首先要做好身体的保暖，重视自身保健，控制好自己的情绪变化，不可以生闷气。术后调理还要少做人工流产及刮宫手术。月经中期务必要让情绪稳定，不要过度紧张，还得注意饮食。

子宫内膜异位症是常见的妇科病症，患者的症状表现有痛经、月经偏多、不孕以及性交疼痛等等。子宫内膜异位症只能通过手术来治疗了，但患者在术后仍要注意调理。那子宫内膜异位症术后怎么调理呢？

术后调理方法

子宫内膜异位症患者在术后首先要做好身体的保暖，避免受到风寒而着凉感冒。子宫内膜异位症术后怎么调理？患者在手术后的一个月内，务必要重视自身保健，包括控制好自己的情绪变化，不可以生闷气，避免影响内分泌，导致内分泌失调。

子宫内膜异位症患者术后调理还要少做人工流产及刮宫手术，做好自己的计划生育。生理期一定不可以发生性生活的。而且期间还要避免激烈的体育运动，重体力劳动尽量不要在经期进行。子宫内膜异位症术后怎么调理？患者还要调整自己的情绪，乐观积极的心态有利于保持身体免疫系统。

子宫内膜异位症女性患者应该注意的术后调理事项还有已确诊患有子宫内膜异位症的女性，如果卵巢的囊肿已经超过了7厘米的话，那来月经时，以及月经中期务必要让情绪稳定，不要过度紧张，因为一紧张会导致囊腔内张力急剧升高，导致囊壁破裂，引发急腹症。

子宫内膜异位症的女性患者在术后除了要注意以上几点生活调理，还得注意饮食。酸涩收敛食物会使得瘀气滞血，所以术后要忌口。而辛温发散食物要节制，大量的辛辣刺激会加剧疼痛。还有油菜、荠菜、黄瓜、冬瓜、茄子、竹笋及莲藕等凉性食物，经前经后都要少吃，特别是不可以生吃。