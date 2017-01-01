核心提示：现实生活中很多人都曾经出现过胃胀气的情况，胃胀气非常难受，孕妇是一个特殊的群体，孕妇的身体健康程度不仅仅影响到自己，还会影响到腹中的胎儿的健康，所以孕妇一旦出现了胃胀气就需要及时的做出调理，下面就说一下怀孕初期症状胃胀是怎么回事。

胃胀气顾名思义就是胃口出现了问题，总是觉得胀胀的，不想吃东西，造成这种情况的原因有很多，孕妇朋友们一旦出现了胃胀就需要积极寻找到造成胃胀的原因，对症下药采取措施进行治疗，下面就详细说一下怀孕初期症状胃胀是怎么回事。

一、胃肠道内气体吸收出现障碍

正常情况下，胃肠道内的气体和腹腔内的气体会被肠道壁和腹腔壁的毛细血管吸收，进入肺部，通过人体的呼吸排出体外，但是有的时候胃肠道内的毛细血管吸收气体的能力会出现问题，这样就直接影响到对胃肠道内的气体的吸收和排出，造成气体在胃肠道内滞留下来，就会出现胃胀的情况。

二、吸入空气

如果人在吃东西的时候总是不停地说话，或者是饮食习惯不良造成吃东西的时候吸入了大量的空气，这样就会造成胃部胀气，也可能是由于某种原因导致了肠蠕动功能出现了降低，甚至是出现了消失，造成了肠道内的气体无法及时排出体外，这样就容易导致胃胀气的出现。

三、食物发酵

正常情况下在回肠的下端和升结肠部位存在着大量的细菌，如果食糜在这段肠子内停留时间过长就会导致食糜在被细菌分解发酵，从而能够产生大量的气体，造成了胃肠道出现胀气。

四、进食了一些容易发生胀气的食物

有一些食物是不能胡乱搭配食用的，如果不小心将这些食物搭配在一起就比较容易导致胀气的发生，有的食物比较容易造成消化不良，如果吃了太多也比较容易造成胃胀气的发生，所以为了避免胃胀气的发生，一定要细嚼慢咽，注意不要进食那些容易发生胀气的食物。

怀孕初期症状胃胀是怎么回事？上面介绍了造成胃胀气的原因，广大的孕妇朋友一定要特别注意避免上述因素的出现，否则可能会导致胃胀气的发生，造成身体不适，甚至是影响到腹中的胎儿。