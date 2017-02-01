核心提示：女生私处指的是女性的阴部，女性的阴部在少女时代是粉嫩的，与身体其它部位的颜色相近，但是随着年龄的增长，随着性生活的进行，随着女性体内荷尔蒙的变化，女生的私处会变得越来越黑，而且黑得面积也越来越大，于是很多女性都非常苦恼，想要给私处美白，下面就介绍一下女生私处美白方法有哪些。

女性的私处由于种种原因逐渐地变黑，少女时代的私处其实是粉嫩的，很多人认为女性的私处黑是一种生活不检点的现象，是性生活过于频繁造成的，不管是出于什么原因很多女性都希望自己的私处能够变白，于是想要给私处进行美白，下面就说一下女生私处美白方法有哪些。

一、使用私处美白产品

女性希望能够让自己的私处变白，很多商家看到了商机，所以市面上有很多的美白产品，这些美白产品良莠不齐，有的确实可以起到美白效果，但是有很多的产品却是粗制滥造的，所以女性朋友不是不可以使用美白产品，只是说女性一定要选择那些品质比较好的美白产品。

二、饮食调理

女性的私处比较黑有时候是由于女性体内的荷尔蒙造成的，所以应该积极地多管齐下稳定体内的荷尔蒙，为了稳定荷尔蒙需要多休息、多喝水，多吃一些蔬菜和水果。

三、保持心情舒畅

女性一般来说感情比较细腻，非常敏感，情绪非常不稳定，如果思虑比较多的话可能就会干扰到体内的气血运行，这样非常容易造成体内的黑色素出现沉积，这样就会使得女性的阴部更加的黑，所以为了保持气血畅通，女性需要保持一个好心情，特别是一定要放松自己，减轻自己的心理压力，这样才可以避免黑色素过度沉积，造成私处的颜色变得更黑。

四、控制性生活次数

性生活虽然不是造成女性私处黑的唯一原因，但是确实是造成女性私处黑的一个重要原因，所以女性一定要控制性爱的次数，性生活的减少可以起到美白私处的作用。

五、少穿紧身衣裤

女性如果穿紧身裤的话就比较容易对私处造成摩擦，这样时间长了也会导致私处变黑，所以为了让私处美白一定要谨慎选择穿紧身裤。

六、选择好护理产品

女性的私处也需要得到呵护才能够保证健康，护理私处的话需要一些洗护用品，选择这些用品的时候一定要慎重，劣质的产品会给女性的私处带来很大的伤害，甚至是会导致私处变黑。

女生私处美白方法有哪些？上面介绍了六种方法，这六种方法女性可以根据自己的情况选择使用，坚持下去，私处也许就会出现你想要的颜色哦。