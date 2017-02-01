子宫内膜薄不来月经怎么调理好呢

核心提示：子宫内膜薄不来月经怎么调理？女性朋友如果因为子宫内膜薄而不来月经的话，可以试试利用食疗来调理，比如益母草炒荠菜可以帮助调理子宫内膜薄、月经不来等症状。归地烧羊肉也适合调理子宫内膜薄不来月经；患者还可以喝乌鸡汤。

子宫内膜太薄会影响月经的到来。那子宫内膜薄不来月经怎么调理呢？调理月经不仅可以服用药物，还要结合健康的生活，冰冻食物要节制，营养均衡充足，避免过度节食等。子宫内膜薄不来月经怎么调理好？让我们一起来看看吧。

月经不来怎么调理

女性朋友如果因为子宫内膜薄而不来月经的话，可以试试以下几种食疗来调理。益母草炒荠菜的材料有三克鲜益母草和三十克鲜荠菜，少许菜油。鲜益母草和鲜荠菜切断，菜油倒入铁锅烧热，倒入鲜益母草和鲜荠菜一起炒熟即可。益母草具有活血、破血、调经等效果。帮助调理子宫内膜薄、月经不来等症状。

归地烧羊肉也适合调理子宫内膜薄不来月经。所需食材有五百克羊肉。等量的当归和生地，还有十克干姜，少许酱油、盐、白糖及黄酒。羊肉切块入锅，同时放入当归、生地及干姜，放入各种调味料，将羊肉炖烂。当归炖羊肉可以温中补虚，益气补血，不仅可以调理月经不来，还可以缓解女性神疲气短，懒言等问题。

子宫内膜薄不来月经怎么调理呢？患者还可以喝乌鸡汤。取一只乌鸡，等量的当归、黄芪和茯苓。乌鸡洗净，去除脏杂，把三种药材放入鸡腹后缝紧，下锅煮熟后拿出药渣，用盐调味后食用。每天可以喝一剂，可以健脾养心，益气养血。治疗子宫内膜薄及气血不足引起的月经不来，或血量少、颜色偏淡等症状。

子宫内膜薄不来月经时，女性患者还要注意精神调理，让精神保持愉快。平常还要注意卫生，积极预防感染，外生殖器要经常进行清洁，还要保暖身体。这些子宫内膜薄不来月经的调理方法，你都记住了吗？