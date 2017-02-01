核心提示：阴道是女性重要的性器官，性生活的时候阴道是重要的器官，生育的时候阴道更是生命之门，阴道的健康程度不仅仅直接影响到女性的性生活，而且还直接影响到日后的生育，所以如果感觉到阴道不舒适的话就一定要及时医院检查一下，下面就介绍一下什么是阴道检查。

阴道是女性一个非常重要的器官，阴道的健康程度不仅仅直接影响着女性的健康，而且还是直接影响到夫妻生活，更是会影响到女性日后的生育，所以女性无论从哪个方面考虑都一定要保证阴道的健康才行，而阴道也是比较容易患上疾病的，所以女性应该定期对阴道进行检查，下面就介绍一下什么是阴道检查。

一、什么是阴道检查

阴道检查主要检查一下女性的外阴有无肿瘤、炎症、尖锐湿疣等，其次是检查一下看看有无畸形、炎症、白带异常情况的发生。阴道炎的检查是阴道检查中一项非常重要的检查，一般情况下对阴道炎的检查是通过对白带的检查进行的，一般情况下女性正常的白带是无色、无味、像是鸡蛋清一样的透明液体，如果你发现你的内裤上面的白带出现了颜色，比如黄色、黄绿色等，就说明白带出现了问题，白带的异常往往表明女性的阴道出现了问题，这个时候就一定要积极地配合医生做一下检查，通过医生的检查确诊可以得知女性的阴道到底是出现了什么问题。一旦是出现了问题就需要积极配合医生进行必要的治疗，只要是治疗得当的话，阴道炎等疾病还是能够很快好转的。

二、阴道检查包括哪些项目

阴道检查包括阴道内诊和白带常规检查两项，对于有性生活经验的女性来说女性在检查的时候要将内裤脱掉，将双腿放在两侧的腿托上，张开双腿，让医生做阴道检查，医生会用带着手套的食指和中指，轻轻插入你的阴道，触摸子宫颈的地方，同时利用另外一只手按压腹部，这样做可检查出到底子宫有无增大，或是输卵管、卵巢有无肿大或肿瘤的现象。同时阴道检查还需要检查一下白带，白带的正常与否直接关系到女性的阴道健康程度，很多女性由于婚后性生活的存在白带非常容易出现问题，最好是每隔一段时间就做一些妇科常规检查，检查一下阴道分泌物，发现问题及时处理。

什么是阴道检查？通过上面的介绍可以知道女性的阴道检查是女性生殖系统检查的重要一项，女性每年都需要做一次阴道检查，这样可以及时发现问题及时解决。