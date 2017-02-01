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疑似怀孕初期症状有哪些

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2017-02-0239健康网

核心提示：疑似怀孕初期症状有哪些？专家提醒，女性朋友在怀孕初期时，最为明显的症状就是月经停止。除此之外，疑似怀孕初期还有如下症状：恶心呕吐、乳房胀大柔软、白带增多、食欲不振、尿频、情绪不稳定等。如果发现自己有以上症状，那么要及时去医院做检查，这都可能是怀孕初期的症状。

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　　怀孕是非常幸福的事情，每一位准妈妈都会因为宝宝的到来而欣喜不己，而对于那些第一次做妈妈的女性朋友们来，孕初期的一些症状会让她们措手不及，那么，疑似怀孕初期症状有哪些呢?下面我们一起来总结一下疑似怀孕初期症状有哪些吧。

　　疑似怀孕初期症状如下：

　　1、月经停止

　　对于月经周期正常的女性朋友来说，在排卵期前后发生过性关系，而且没有做什么避孕措施，如果五天以上没有来月经，那么就可能是怀孕了。

　　2、恶心呕吐

　　疑似怀孕初期症状有哪些?在怀孕初期，有些孕妇会出现呕吐的现象，大约从怀孕第5周开始。

　　3、乳房胀大柔软

　　女性在怀孕一到两周以后，乳房就会发生变化，比如胀大，会更加柔软等。这是因为妊娠刺激，从而导致女性朋友的身体会出现很多雌激素和黄体酮，引起乳房的腺体慢慢地生长，乳房就会长大。而且这些激素还有可能会导致女性乳房保存很多的液体，因此也会变得酸痛柔软。

　　4、白带增多

　　疑似怀孕初期症状有哪些?由于女性在怀孕以后，她们的体内雌激素会逐渐增多，雌激素可以促进子宫颈和子宫内膜腺体分泌黏液，导致泌物增多，因此，白带也会变多。

　　5、食欲不振

　　食欲不振是很多孕妇初期都有的一个现象，通常是在女性受孕后的两周就发生。这是由于黄酮体的分泌会让她们身体一些系统的功能受到影响，从而导致人体的消化系统功能下降，因此就会出现便秘，或者是消化不良、食欲不振等现象。

　　6、尿频

　　疑似怀孕初期症状有哪些?尿频也是怀孕初期的症状之一，这主要是因为孕妇身体荷尔蒙分泌改变而引起的，其实不仅仅是膨胀的子宫才会对膀胱造成压力，而且血流量的增多也会给肾脏带来压力，从而出现尿频的现象。

　　7、情绪不稳定

　　疑似怀孕初期症状有哪些?如果你无缘无故的想大哭一场，也有可能是怀孕了，这与怀孕分泌的荷尔蒙有很大的关系。

　　疑似怀孕初期症状有哪些?通过以上的介绍女性朋友们是否了解了呢?专家提醒，对于育龄女性来说，应该多留意自己的身体状况，发现有以上症状，要及时去医院做检查，如果确诊怀孕，那么，要调整好自己的心态，做好一切准备迎接宝宝的到来。

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