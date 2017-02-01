女性调理子宫 该怎么做

核心提示：女性调理子宫方法有哪些？女性想要调理子宫首先就要注意饮食，改善宫寒，尽量不要吃生冷食物；吃凉要有节制，不要大量进食；吃东西的时候，一定要先吃热食，然后再吃凉食；还可以在饭前喝杯姜茶。良好的生活习惯也有利于子宫的调理。

许多女孩子经常会感觉四肢发凉，怕冷，尤其是在冬天。月经周期也没有规律，量少颜色偏黑等。这些问题导致女性很难正常怀孕，因此女性在怀孕之前一定要积极调理子宫，那女性调理子宫有哪些方法呢？

调理子宫的方法

女性想要调理子宫首先就要注意饮食，改善宫寒，尽量不要吃生冷食物。中医认为，女性属阴虚体质，不可贪凉。即便是炎热的夏天，也不可以贪吃冷饮、冰茶或瓜果等寒凉食物。而春冬更是要尽量减少冷饮的进食量。因为寒凉及生冷食物会损耗我们体内的阳气，伤害子宫。

备孕期间的女性调理子宫可以从下面几点做，少吃生冷的食品。吃凉要有节制，不要大量进食。比如爱吃吃冰激淋的女生，每日不可以多于两个。平常吃东西的时候，一定要先吃热食，然后再吃凉食。千万不要打乱了这个顺序，不然凉气会被热气顺压至子宫，给子宫造成严重的伤害。

女性在调理子宫时一定要学会分辨寒食。这里的寒食不仅仅是指冰箱内拿出来的食物，还包括其他常温保存的食物，它们的本质都是寒性的，比如西瓜、梨、猪肉、绿豆、冰糖以及苦瓜等。而且饮食要分季节进食、进食量要适可而止。女性调理子宫还可以在饭前喝杯姜茶，可以化解寒凉食物，缓解食物寒气。

良好的生活习惯也有利于子宫的调理。空调是必不可少的家电，尤其是在夏天。女性朋友长时间在空调房中，肩颈、背部、腰部和关节都会被寒凉侵袭，寒气会影响你的身体和子宫，久而久之就会形成宫寒了。这些女性调理子宫方法，你都学会了吗？