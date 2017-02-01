39健康网首页39问医生名医在线就医助手药品通疾病百科资讯诊疗药品减肥整形保健
首页 > 女性 > 女性保健 > 女性怀孕 > 正文

怀孕初期症状左小腹痛是怎么回事

女性文章排行榜
2017-02-0239健康网

核心提示：女性怀孕之后身体上会出现一些变化，这种变化就是人们日常所说的妊娠反应，女性的身体有着千差万别，所以女性的妊娠反应也存在着很大的差异，有的女性甚至是出现一些其它孕妇都不会出现的现象，比如有的孕妇可能在怀孕初期出现左小腹痛的情况，下面就说一下怀孕初期症状左小腹痛是怎么回事。

温馨提示：

喝水时，如果在水中加一样东西，有助排光体内毒素，外表年轻10岁。具体加什么，关注微信公众号 39健康网 ，发送 排毒 了解详情。

　　

　　女性怀孕之后身体上的一些改变有的是正常的妊娠反应，有的是属于病理性变化，孕妇的怀孕初期特别容易出现这样那样的问题，胎像还不是很稳定，所以女性应该特别注意自己的身体上的变化，一旦出现不适应该积极就医，找到原因，避免造成不良后果，下面就说一下怀孕初期症状左小腹痛是怎么回事。

　　一、生理性变化

　　怀孕初期发生的左小腹痛的现象可能是正常的生理性反应，也就是女性妊娠之后由于胚胎的发育造成的一种正常的生理现象。女性怀孕之后受精卵会在子宫内着床发育，在受精卵着床的时候会出现着床性疼痛。之后受精卵着床之后还会出现胚胎发育，随着胚胎的逐渐长大，子宫会被撑大，子宫的韧带会受到拉扯，出现一种牵拉疼痛，这个时候孕妇会感觉到一些腹部疼痛，这种疼痛部分位于一侧或者是双侧，呈现出钝痛、隐痛或者是牵拉痛等，如果孕妇走了比较远的路，或者是体位出现改变的时候更加容易出现疼痛感，这些疼痛都可能造成孕妇怀孕初期的左小腹痛。

　　二、病理性疼痛

　　如果这种疼痛不是生理性疼痛的话，就可能是病理性疼痛，病理性疼痛主要表现为先兆流产和宫外孕，或者是葡萄胎。如果疼痛表现为阵发性的疼痛或者是有规则的小腹疼痛，或者是腰痛、骨盆疼痛。问题可能就会比较严重了，假如再伴随着阴道出血，或者是腹部出现明显的下坠感，那么就可能是出现了先兆流产，需要去医院找医生积极进行保胎，只要是措施得力还是可以保住腹中的宝宝的。如果这种疼痛表现得特别的剧烈，甚至是出现昏厥等，这就属于宫外孕的症状了，需要立即终止妊娠。如果腹部出现了闷痛的感觉，那么也可能是葡萄胎造成的，也需要立即终止妊娠。

　　怀孕初期症状左小腹痛是怎么回事？通过上面的介绍可以知道这种疼痛可能是正常的妊娠反应，也可能是病理性的疼痛，具体到底是哪种原因造成的需要就医检查确诊。

相关资讯

怀孕初期症状左小腹痛
热门问答

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国领先的健康门户网站　Copyright © 2000-2016　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈