核心提示：女性怀孕之后身体上会出现一些变化，这种变化就是人们日常所说的妊娠反应，女性的身体有着千差万别，所以女性的妊娠反应也存在着很大的差异，有的女性甚至是出现一些其它孕妇都不会出现的现象，比如有的孕妇可能在怀孕初期出现左小腹痛的情况，下面就说一下怀孕初期症状左小腹痛是怎么回事。

女性怀孕之后身体上的一些改变有的是正常的妊娠反应，有的是属于病理性变化，孕妇的怀孕初期特别容易出现这样那样的问题，胎像还不是很稳定，所以女性应该特别注意自己的身体上的变化，一旦出现不适应该积极就医，找到原因，避免造成不良后果，下面就说一下怀孕初期症状左小腹痛是怎么回事。

一、生理性变化

怀孕初期发生的左小腹痛的现象可能是正常的生理性反应，也就是女性妊娠之后由于胚胎的发育造成的一种正常的生理现象。女性怀孕之后受精卵会在子宫内着床发育，在受精卵着床的时候会出现着床性疼痛。之后受精卵着床之后还会出现胚胎发育，随着胚胎的逐渐长大，子宫会被撑大，子宫的韧带会受到拉扯，出现一种牵拉疼痛，这个时候孕妇会感觉到一些腹部疼痛，这种疼痛部分位于一侧或者是双侧，呈现出钝痛、隐痛或者是牵拉痛等，如果孕妇走了比较远的路，或者是体位出现改变的时候更加容易出现疼痛感，这些疼痛都可能造成孕妇怀孕初期的左小腹痛。

二、病理性疼痛

如果这种疼痛不是生理性疼痛的话，就可能是病理性疼痛，病理性疼痛主要表现为先兆流产和宫外孕，或者是葡萄胎。如果疼痛表现为阵发性的疼痛或者是有规则的小腹疼痛，或者是腰痛、骨盆疼痛。问题可能就会比较严重了，假如再伴随着阴道出血，或者是腹部出现明显的下坠感，那么就可能是出现了先兆流产，需要去医院找医生积极进行保胎，只要是措施得力还是可以保住腹中的宝宝的。如果这种疼痛表现得特别的剧烈，甚至是出现昏厥等，这就属于宫外孕的症状了，需要立即终止妊娠。如果腹部出现了闷痛的感觉，那么也可能是葡萄胎造成的，也需要立即终止妊娠。

怀孕初期症状左小腹痛是怎么回事？通过上面的介绍可以知道这种疼痛可能是正常的妊娠反应，也可能是病理性的疼痛，具体到底是哪种原因造成的需要就医检查确诊。