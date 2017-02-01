核心提示：子宫虚寒的患者一般来说体质都比较的虚弱，宫寒的患者会出现月经不调，甚至会导致不孕，女性宫寒的话需要积极的进行暖宫散寒，主要就是去除掉子宫内的寒气，让气血更加调和，子宫虚寒需要积极的采取措施进行调理才行，下面就说一下子宫虚寒怎么调理。

子宫虚寒的女性一般情况下会出现月经不调、痛经、经血较少，颜色暗红，月经经血中出现血块等，子宫虚寒如果得不到及时有效地调理的话可能就会造成不孕症，给人带来非常大的麻烦，子宫虚寒一定要积极进行调理，通过积极调理子宫虚寒是完全可以痊愈的，下面就介绍一下子宫虚寒怎么调理。

1.可以用益母草、红糖和生姜一起放在杯子里，之后用沸水冲泡，焖上几分钟就可以喝了，最好是每天早晚各喝一次，坚持服用五天，不仅仅可以起到缓解宫寒症状的效果，还可以调节月经，补气血，美容养颜效果也是非常不错的。

2.益母草炖鸡。将益母草和鸡肉一起放入炖锅内，炖两个小时，之后放入酒和醋，再放入当归、续断、姜等煮半个小时，之后就可以放入适量的盐起锅了，可以每天吃两次，能够非常好的缓解宫寒。

3.红花孕育蛋。将鸡蛋打入碗内，之后放入红花，放入蒸锅内蒸熟，月经来潮的第二天吃，每天吃一个，连续吃九天，下一次月经来的时候再开始吃，连着吃3-4个月经周期，可以起到非常不错的减轻宫寒的效果。

4.经常用热水袋热敷一下。有时候宫寒是由于身体受到寒冷造成的，可能是吃了一些比较冷的东西，也可能是由于穿的衣服太少造成了宫寒，所以可以用热水袋热敷一下，能够有效缓解宫寒的症状。

5.红枣茶。女性宫寒可以多喝一些红枣茶，可以讲红枣撕碎，放入红糖，用沸水冲泡一下，每天坚持喝两次，坚持喝一个月，宫寒就可以缓解很多，并且红枣也可以调理血气，让女性的气血更好。

子宫虚寒怎么调理？上面介绍了可以有效调理宫寒的五种方法，大家可以根据自己的情况选择使用，只要是坚持调理宫寒一定可以很快获得好转的。