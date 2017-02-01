核心提示：女性的子宫内有一层薄膜会呈现出周期性的增厚，子宫内膜达到一定的厚度的时候女性才可以怀孕生产，如果女性的子宫内膜非常薄往往就无法完成怀孕生产的任务，所以子宫内膜薄是一种造成女性不孕的疾病需要积极治疗才行，下面就介绍一下子宫内膜薄中医怎么调理。

子宫顾名思义就是子女的宫殿，是女性孕育下一代的重要地方，女性怀胎十月宝贝会在子宫内长大，之后娩出母亲的体体外，子宫内膜非常薄的话女性往往就无法正常怀孕生产，所以一旦是发现子宫内膜薄就一定要积极进行调理，下面就说一下子宫内膜薄中医怎么调理。

一、多吃豆制品

女性想要对子宫进行调理最简单也是最直接的方式就是一定要多多吃一些豆制品，可以每天多喝一些豆浆，你可以去购买一个豆浆机，每天晚上泡上一小把黄豆，第二天早晨起床就将豆子放进豆浆机中，直接制作成热的豆浆，就可以喝了，豆浆最好是不要放糖，光喝豆浆就非常有营养，而且当天制作的豆浆当天喝完，不要喝隔夜的豆浆，每天坚持喝，可以起到非常好的调理子宫内膜的作用。

二、多吃一些阿胶糕

现在很多地方都有阿胶糕售卖，你可以购买一些制作好的现成的阿胶，每天当做零食吃，可以将核桃、枸杞、芝麻等一起放在阿胶糕中食用。

三、多吃一些黑豆糯米粥

如果你平时时间比较充裕的话可以多多做一些黑豆糯米粥食用，黑豆和糯米的比例可以保持在1:2，可以在每天晚上先将黑豆浸泡好，第二天早晨就可以与糯米一起煮成粥来喝了。

四、多吃一些坚果类食品

平时闲着的时候可以多吃一些坚果类的食品，比如瓜子、核桃等，这些食物对女性有很多的好处，另外你也可以制作一些木瓜炖雪蛤、乌骨鸡汤等进行食用。

五、服用中药进行调理

如果你出现了子宫内膜薄的症状你可以找中医开一些药方进行调理一下，一定要亲自找中医开药调理哦，每个人的体质不同中医开出的药方也不会相同，中药可以起到非常棒的效果，坚持吃一段时间就可以见到效果。

子宫内膜薄中医怎么调理？上面介绍了调理子宫内膜薄的几种方法，只要是长期坚持调理子宫内膜一定会逐渐增厚到正常水平，最后祝每一位女性都能够拥有一个聪明健康的宝宝，都能够享受人间幸福哦。