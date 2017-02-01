核心提示：女性的乳房是女性性感的重要承载之处，几乎所有的女性都希望自己能够拥有一双美乳，女性的乳房发育的好还是不好直接关系到女性的魅力指数，也直接关系着哺育下一代的重任的完成，下面就介绍一下如何在青春期促进乳房发育。

乳房对女性非常重要，不仅仅承担着哺育下一代的重任，而且还直接影响着女性的性感指数，女性如果能够拥有一对美乳不仅仅能够让自己更加自信，也会让男人为之着迷，所以乳房的美丽与否非常重要，下面就介绍一下如何在青春期促进乳房发育。

一、佩戴合适的胸罩

女性胸部发育之后不要着急佩戴胸罩，可以在乳房发育达到一定的大小之后再佩戴胸罩，需要注意的是胸罩的尺寸一定要适合自己，不能过大，过大了不能起到承托乳房的效果，也不要太小，太小了则会直接影响到乳房的发育，造成乳房发育被束缚。

二、一定要注意补充充足的营养

青春期身体正在迅速的成长之中所以女性一定要积极注意补充充足的营养，特别是一定要补充充足的蛋白质和脂肪，这两种营养物质都可以促进乳房的发育，一定要注意积极补充才能够保证乳房的发育。

三、对乳房进行积极地按摩

乳房发育期内一定要积极对乳房进行按摩，通过对乳房进行按摩可以促进乳房部位的血液流动，促进乳房的发育。

四、进行积极的体育锻炼

乳房发育的好坏不仅仅与营养供给有关，还与体育锻炼有很大的关系，多多参加一些体育锻炼可以促进胸部肌肉的发育，使得胸大肌更加的发达，促进乳房丰满，可以让女性的胸部更加挺拔，更加有弹性。可以做一些扩胸运动，也可以做一些俯卧撑，更加可以多多去游泳。

五、注意保持正确的姿势

想要让乳房发育的比较好一定要特别注意自己的坐立行走等姿势，坐着的时候一定要挺胸收腹端坐，行走的时候一定要特别注意挺胸收腹，不要含胸缩背，更加不要因为乳房的发育觉得丢人，所以总是不敢挺胸，一定要积极的保持正确的姿势。

如何在青春期促进乳房发育？上面介绍了可以促进乳房发育的几种方法，女性朋友可以多多注意一下，能够让你的乳房发育的更好哦。