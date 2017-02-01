核心提示：少女时期正值青春期，这个时期是女性的乳房发育期，女性的乳房到底发育得好不好这个时期起着关键性的作用，其实少女时期如果采取一些措施积极促进乳房发育的话是可以很好地促进乳房发育的，下面就介绍一下如何促进少女乳房发育。

少女正值青春年少，正是长身体的时候，这个时期是女性乳房的发育期，女孩子的乳房在这个时期从无到有逐渐发育成熟，一般来说女性乳房会发育到21岁才会停止发育，所以说少女时期一定要多多关注乳房的发育，不然的话可能会发育不好造成终身遗憾哦，下面就介绍一下如何促进少女乳房发育。

一、积极补充营养

家长们一定知道青春期是孩子长身体的关键时期，这个时期需要补充充足的营养成分，营养不足可能会造成女性身体发育出现问题，特别是乳房的发育需要充足的蛋白质和脂肪，所以女孩子一定要多吃一些含有丰富蛋白质和脂肪的食物，比如各种粗粮、鸡蛋、牛肉、牛奶之类的食物一定要多多吃一些哦。

二、不要束胸

女孩子青春期身体上会出现很多的变化，特别是胸部是青春期最先发育的一个部位，女孩子往往一开始的时候无法接受胸部隆起，总是觉得自己的胸部隆起是一件很不好的事情，于是总是喜欢讲胸部束缚起来，其实这是非常错误的，女孩子束胸可能会造成乳房发育不良哦，所以为了促进胸部的发育一定不要穿紧身衣束胸哦。

三、多做有氧运动

想要让胸部发育的比较好的话就需要多多做一些有氧运动，比如跑步、推哑铃、如果想要锻炼胸部的肌肉还可以多做一些扩胸运动，多做一些俯卧撑等，运动可以促进胸大肌的发达，能够让胸部看起来更加的挺拔丰满一些。

四、适当做胸部按摩

女性想要让自己胸部的肌肉更加发达的话可以多多做一些胸部按摩，可以在每天沐浴之后对胸部进行一下按摩，这样可以促进胸部的血液流动，从而可以起到丰胸的效果。

五、注意自己的坐立行姿势

想要让胸部发育的更好一些一定要注意自己平时的姿势，坐立行的时候一定要挺胸收腹，千万不要觉得胸部的发育是一种令人难堪的事情，不要哈腰驼背，更加不要含胸缩背，姿势好了可以促进胸部的发育。

如何促进少女乳房发育？上面介绍了可以促进女性胸部发育的五种办法，这五种办法只要是经常性地注意一下就可以让少女的胸部发育得更好。