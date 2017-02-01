核心提示：女性的乳房在儿童时期是平平的，从外观上看根本看不出与男孩子的乳房有任何的不同，但是随着女孩子年龄的增长女性的乳房会逐渐开始发育，特别是进入到青春期之后乳房发育更是进入了快车道，下面小编就详细说一下少女乳房发育时间是怎样的。

乳房是女性一个非常重要的器官，不仅仅是未来宝宝的粮袋子，而且是女性性感魅力的展示区域，宝宝会对妈妈的乳房着迷，男人也为女性的美乳倾倒，女性的乳房从青春期开始发育，一直到成年才发育成熟，下面就讲一下少女乳房发育时间是怎样的。

一、少女乳房发育时间是怎样的

女性进入到青春期之后卵巢分泌的雌激素和孕激素大大增加，雌激素的分泌使得乳腺管开始发育，雌激素和孕激素一起作用使得乳腺腺泡发育完善，乳房刚开始发育的时候会呈现出一个小小的凸起，乳房部位摸上去有一个硬硬的结节，会出现胀痛和触痛。到了12-13岁的时候，乳房开始渐渐隆起，乳头也开始变大，并且出现了乳晕，随着生殖器官的发育，乳房发育逐渐加快，乳房上形成了第二次小丘。到了14-15岁的时候，随着乳房内的乳腺管的发育增生，脂肪的蓄积等，乳房变得越来越丰满，一般情况下，女性到了16-18岁左右的时候乳房发育趋于成熟，成熟的乳房每侧大约重100-200克，乳房是由乳腺和脂肪组成的，外形呈现出一对半球形的凸起，柔软而且特别有弹性。

二、少女乳房发育时间差异

由于不同女性的体质不同，遗传基因不同，乳房的发育也有很大的差异，有的女性直到结婚后或者是怀孕之后乳房发育才逐渐完成，即使是在同一个少女的身上，左右两侧的乳房发育也存在着一定的差异，甚至是两只乳房的发育也存在着大小区别，这是由于女性的乳房对雌激素的反应不同造成的，如果不是差异特别的大女性就没有必要着急上火，也没有必要采取任何措施去矫正，只要是女性的月经正常，没有其它的症状，就不用为此担心，也不需要进行治疗。

少女乳房发育时间是怎样的？通过上面的讲述可以知道青春期是女性乳房发育的重要时期，一般情况下女性的乳房发育会一直持续到成年，有的女性直到怀孕生产之后才发育成熟。