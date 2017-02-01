核心提示：青春期是女性乳房发育的关键时期，如果青春期出现了问题乳房很可能就会发育不良，造成女性乳房发育不良的原因有很多，女性一定要积极了解一下自己的乳房到底是为什么会发育不良，只有找到了造成乳房发育不良的原因才能够对症下药让乳房尽快发育，下面就说一下为什么乳房发育不好。

女性的乳房在孩提时代是平平的，与男孩子的乳房没有什么特别之处，但是到了青春期女性的乳房就开始发育，乳房开始隆起，这是乳房开始发育的征兆，女性的乳房发育就是从青春期开始的，一直会持续到女性成年，但是有一些女性乳房发育不是很好，下面就讲一下为什么乳房发育不好。

一、乳房发育过小与激素分泌不足有关

首先乳房发育不好与女性体内分泌的激素少有很大的关系。乳房的发育会受到垂体前叶、肾上腺皮质和卵巢内分泌激素影响，垂体前叶能够产生可以促进乳房发育的激素，这些激素能够直接影响到乳房的发育，卵巢能够产生雌激素、孕激素，雌激素和孕激素都会促进乳房发育。另外，生长激素、胰岛素等也是乳腺发育不可或缺的成分。所以，乳房发育程度与激素分泌具有非常大的关系，一旦出现了激素分泌缺乏就会导致乳房发育出现问题，导致乳房发育不好的情况出现。

二、受到种族、遗传和体质影响

女性的乳房发育水平与女性本人的体质具有非常大的关系，与种族和遗传也具有密不可分的关系，一般来说西方女性的乳房都要比东方女性的乳房丰满一些，另外，如果母亲的乳房比较小的话，那么女儿的乳房也会出现不丰满，同时人体的肥胖程度也会影响到乳房的丰满程度，身体比较胖的人乳房就比较容易丰满一些，消瘦的人乳房就会显得小一些。

三、疾病也会影响到乳房发育

女性身体出现了某种疾病也会直接影响到女性的发育，比如如果少女患上了垂体前叶功能减退症，垂体性侏儒症和原发性卵巢发育不全等疾病都会导致乳房发育不好，乳房也会变得比较小。

为什么乳房发育不好？通过上面的讲述可以知道女性乳房发育不好与女性身体内的激素分泌和身体出现疾病等有很大的关系，同时受种族、遗传和体质的影响也非常大。