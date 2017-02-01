核心提示：女性的乳房是女性非常重要的一个器官，不仅仅担负着哺育宝宝的重任，还担负着让女性充满性感魅力的责任，女性的乳房太小不好看，女性的乳房如果过大的话同样也令女性非常苦恼，乳房过小需要丰胸，乳房过大则需要寻找让其缩小的方法，下面就介绍一下怎么让乳房缩小。

乳房是女性区别于男性的一个重要特征，丰满正常的女性乳房充满了美感，让宝宝着迷，也让男人着迷，更加会让女性充满了自信，但是有的女性的乳房非常大，大得离谱，这也会让女性苦恼，下面就介绍一下怎么让乳房缩小。

一、为什么要让乳房缩小

女性的乳房正常情况下充满了美感，但是有的女性的乳房由于种种原因生长得过大，造成了身材臃肿、行动不便，甚至是导致肩部和背部出现酸痛的感觉，平卧的时候胸部出现压迫感，夏天的时候两侧乳房以及乳房下部的皮肤经常性处于潮湿的状态，甚至是生出了痱子，让女性烦恼无比。巨大的乳房无法承受自身重量出现了下垂，使得女性的体态失去苗条、匀称的曲线美，很多女性因此失去了自信，不愿意见人，失去了参加社会活动的勇气，给女性造成巨大的心理压力，因为害怕被评头论足而总是希望待在没有人的地方，过大的乳房给女性的活动和运动也带来很大的不便，所以女性乳房如果非常大的话就需要积极采取措施进行乳房缩小。

二、怎么让乳房缩小

现代科技已经非常发达，现在的医学整形也完全可以做到让乳房扩大或者是缩小，对于那些乳房过大的女性来说完全可以通过乳房缩小术让硕大的乳房成为正常的乳房，这样可以解决女性乳房过大带来的很多困扰，医学上将乳房缩小术称之为巨乳缩小术，通过这种手术可以成功将乳房缩小，这种手术需要采取全麻进行手术，随着科学的发展现在这种手术已经相当成熟，女性朋友大可以放心进行整形。

怎么让乳房缩小？通过上面的介绍可以知道通过整形手术可以讲乳房缩小，这种巨乳缩小术现在已经相当成熟，完全可以实现乳房由大变小的愿望，广大的女性朋友可以放心去整形，但是需要注意的是一定要选择资质比较好的正规整形机构哦。