核心提示：每个女性都需要面对怀孕生产，也需要面对哺乳，相信哺育过宝宝的女性都知道，如果不采取任何措施女性哺乳期后乳房会出现缩小，这是一种自然规律，也是哺乳期后不可避免的问题，但是如果采取一些措施的话还是可以减轻女性哺乳期后乳房缩小的情况的，下面就说一下哺乳期后乳房缩小怎么办。

女性的乳房是女性非常重要的一个器官，女性的乳房不仅仅是为了哺育小宝宝而存在的，同时也是为了展现女性的性感魅力而存在的，女性能够拥有一对挺拔高耸的乳房对女性来说是非常重要的，可以大大增强女性的自信心和性感魅力，但是很多女性哺乳期过后面临着乳房缩小的情况，下面就说一下哺乳期后乳房缩小怎么办。

一、做好孕期预防措施

女性怀孕之后乳房会出现增大的情况，这个时候女性要根据自己乳房的大小选择合适的内衣，保证内衣可以起到承受腺体组织急剧增长的需要。

二、循序渐进断奶

女性给宝宝断奶的时候一定要注意不要吃药打针，那样会使得乳汁急剧缩减，导致乳房萎缩、塌陷，甚至是皮肤松弛，失去弹性，如果想要断奶最好是吃一些抑制乳汁的食物，比如韭菜、麦芽水等，断奶的时候一定要循序渐进，不要一下子断奶，可以逐渐减少喂奶的次数和喂奶的数量，这样可以保证乳房不至于那么快萎缩。

三、做好乳房按摩

如果在断奶的时候能够对乳房进行按摩就可以避免哺乳期后乳房萎缩，可以每天早上或者是临睡前对乳房进行按摩，可以用食指、拇指和无名指对对侧乳房进行按摩，从乳房的根部向乳头方向画圈，每侧乳房各做10次，另外还可以在洗澡的时候用莲蓬头对乳房进行冲刷。

四、做俯卧撑

女性在哺乳期后可以做一些有利于促进胸肌发达的运动，比如扩胸运动，比如俯卧撑等，这样可以促进胸肌的发达，使得乳房不会缩水。

五、保持规律的性爱

生产过后一定要积极补充营养和保证睡眠，同时在采取避孕措施的情况下可以逐渐恢复性爱，保持规律的性爱可以促进体内的雌激素的分泌，有利于保持乳房的坚挺，不缩小。

哺乳期后乳房缩小怎么办？上面介绍了一些应对哺乳期后乳房缩小的方法，女性朋友可以试一下，效果还是有的哦。