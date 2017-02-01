怀孕初期症状拉肚子该怎么办

核心提示：女性怀孕初期是一个胎像非常不稳定的时期，这个时期孕妇还会出现一些妊娠反应，孕妇的身体上一旦出现不适应该积极予以关注，因为有时候搞不清楚孕妇身体上的不适感到底是妊娠反应还是病理现象，所以一旦出现不适感需要及时就医，下面就说一下怀孕初期症状拉肚子该怎么办。

女性怀孕生产其实是一件非常危险的事情，因为在怀孕的过程中可能会出现很多意外，这些意外对孕妇来说是非常危险的，特别是怀孕的初期，孕妇腹中的胎儿还不是非常稳定，所以比较容易出现问题，所以女性怀孕初期一旦出现了身体不适千万不能大意，下面就说一下怀孕初期症状拉肚子该怎么办。

一、怀孕初期症状拉肚子是怎么回事

女性怀孕初期胎像非常不稳定，这个时候孕妇的肠胃功能也非常敏感，一旦是吃了不容易消化的食物或者是着凉等都可以导致女性出现拉肚子的情况，有的时候孕妇拉肚子只是一种生理上的正常反应，但是有的时候孕妇拉肚子是一种非常危险的信号，可能是先兆流产的症状，特别是腹泻比较严重的情况下，一定要及时就医。

二、怀孕初期症状拉肚子怎么办

女性怀孕初期拉肚子如果是女性怀孕初期的正常生理现象的话不用治疗自己就可以痊愈，如果是病理性的拉肚子就需要及时看医生，但是问题是到底是哪种原因的拉肚子不好判断，所以最好是一旦发现拉肚子就积极地采取措施，孕妇怀孕了不能随意地吃药，采取药物治疗，最好是采取一些物理措施治疗腹泻。比如可以吃一些蒸苹果，也可以吃一些清水煮胡萝卜，如果是轻微的拉肚子可以尝试着用热水袋热敷一下腹部，每天坚持热敷3-5次，每次大约持续20分钟，在热敷的同时也可以喝一碗姜汤红糖水，能够起到非常不错的暖胃止泻的效果，如果孕妇拉肚子已经出现了脱水的症状还需要积极补充一些体液，可以让孕妇多喝一些白开水，在水里面稍微加上一些食盐，还可以多喝一些小米粥等粥类食品，对止泻具有一定的作用。如果腹泻实在是非常严重一定要及时去找医生诊治，自己不要胡乱吃药，否则可能对胎儿造成不良影响哦。

怀孕初期症状拉肚子怎么办？通过上面的介绍可以知道孕妇出现腹泻症状不可小视，但是却不可以吃药治疗，最好是采用一些物理方法进行止泻，同时需要积极看医生才行。