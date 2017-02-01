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怀孕初期症状会小肚子疼吗

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2017-02-0339健康网

核心提示：女性怀孕初期身体上会出现一系列的变化，这些变化说明女性已经怀上了宝宝，提醒女性日常生活中一定要关照宝宝，这些身体上的变化被称之为妊娠反应，有很多女性问怀孕初期会小肚子疼吗？下面就说一下这个问题。希望可以帮到各位怀孕的妈妈。

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　　 女性怀孕生产是一项非常危险的事情，怀孕初期女性的身体上会出现很多变化，有一些变化属于正常的生理性反应，属于妊娠反应，没有必要为这些症状的出现着急上火，但是有一些反应却是病理性的反应，需要立即采取措施，下面就说一下怀孕初期症状会小肚子疼吗。

　　 一、可能是生理性疼痛

　　 怀孕初期的小肚子疼可能是正常的生理性反应，因为怀孕初期不断胀大的子宫会牵拉到子宫韧带，出现小肚子疼痛的感觉，这种疼痛往往不会太严重，发作的时间也比较的短，一般来说不会影响到日常的生活，腹痛的部位不固定，经过检查不会发现任何的器质性病变，这种生理性的疼痛是一种正常的生理性反应，没有必要着急上火，也不用治疗。

　　 二、也可能是病理性疼痛

　　 1.这种疼痛可能是器质性病变造成的，比如卵巢囊肿、子宫肌瘤患者都会出现不同程度的小肚子疼痛，并且会持续比较长的时间，如果同时伴随着出血的话就表明疾病已经发展到了一定的程度，需要立即就医诊治。

　　 2.这种疼痛可能是先兆流产造成的，先兆流产的女性也会出现小肚子疼痛的症状，疼痛表现为像是来月经的时候痛经一样的症状，同时还会伴随着阴道出血，成为见红，血液的颜色呈现出鲜红色。

　　 3,宫外孕，宫外孕也会出现小肚子疼痛的感觉，这种疼痛往往是一侧小肚子疼，同时还会伴随着一定程度的不规则的阴道出血，疼痛会非常剧烈。女性甚至是会出现昏厥现象。

　　 4.葡萄胎，这种情况是一种胚胎畸形，顾名思义就是胎儿发育畸形，像是葡萄一样，这种情况的小肚子疼痛表现为闷痛，这种情况需要积极就医终止妊娠。

　　 怀孕初期症状会小肚子疼吗？通过上面的介绍可以看到造成小肚子疼痛的原因有很多，如果自己搞不清楚到底是哪种情况导致了小肚子疼痛，需要立即就医，千万不要贻误了病情。

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