核心提示：女性的私处在少女时代是粉嫩的，但是随着年龄的增长女性的私处会变得越来越黑，很多人认为女性的私处黑是性生活频繁造成的，这样的女性是淫荡的，其实这种认识是完全错误的，总其来说女性私处黑的因素有很多，下面就说一下私处黑是什么情况。

女性私处黑是一种普遍现象，在已婚女性中非常普遍，甚至是有的女性随着年龄的增长即使是没有性生活也会变黑，所以那种认为女性私处黑就是生活不检点的说法是没有科学依据的，是一种对女性的偏见，下面就详细介绍一下私处黑是什么情况。

一、遗传造成

遗传是女性私处黑的一个非常重要的原因，虽然这种情形不是很常见，但是却是女性私处黑一个不可回避的原因。

二、荷尔蒙变化

造成女性私处黑的一个非常重要的原因就是“荷尔蒙紊乱”，女性私处黑是受到自身黑色素沉着的影响变黑的，这种色素沉着与女性身体内的荷尔蒙的分泌具有非常重要的关系，女性幼年时期阴部还没有发育成熟，大阴唇覆盖在阴道的外面，阴部的颜色与身体其它部位的颜色没有区别，但是随着女性发育期之后，受到女性体内荷尔蒙变化的影响，女性的阴部开始变黑，特别是婚后性生活的进行和生育的发生会使得女性的阴部变得更加的黑，这是由于女性体内的荷尔蒙影响导致的。

三、气郁闷结

女性的身体受到心情的影响也非常大，如果女性长期心情不舒畅就会导致机体各项功能失调，内分泌出现紊乱，黑色素不容易被及时排出体外，导致了黑色素沉积，从而使得大阴唇变黑，所以女性保持心情舒畅非常重要。

四、行为习惯

女性的私处变黑与外力摩擦也有非常大的关系，性生活会对女性的私处造成摩擦，女性走路的时候也会对女性的私处产生摩擦，这种摩擦就容易使得女性的私处变黑。

五、乱用护理产品

很多女性都会使用私处护理产品，有的时候这些护理产品不合格，里面含有很多的化学成分，这样时间长了就容易对女性的私处造成不良影响，甚至是导致女性私处的黑色素沉积，导致女性的私处变得越来越黑。

私处黑是什么情况？通过上面的介绍可以看到女性的私处黑是由于多种因素导致的，不能因为女性私处黑就认为女性性生活频繁，更加不能因此就认定女性淫荡。