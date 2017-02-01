核心提示：乳房是女性一个非常重要的部位，不仅仅承担着哺育下一代的重任，而且还起着增加女性性感魅力的作用，能够拥有一双挺拔俏丽的乳房是很多女人的骄傲，很多女人都喜欢对乳房进行按摩，那么乳房按摩好不好呢？下面小编就说一下这个问题。

乳房是女性身体曲线上一个非常重要的部位，是女性s线条得以完美的重要器官，女性的身材是不是可以完美，乳房绝对起着至关重要的作用，其实现在很多女性都会时不时对乳房进行按摩，据说乳房按摩有很多好处，乳房按摩好不好呢？下面就讲一下这个问题。

一、乳房按摩可以使得乳房光滑细腻

女性可以在按摩的时候涂抹上一些橄榄油和润肤乳，可以起到非常好的按摩效果，而且还可以使得女性的乳房变得更加有弹性，手感更好，对乳房的美观起到非常重要的作用。

二、乳房按摩可以增强免疫力

距颈下锁骨间凹陷处下方约四指宽距离就是胸腺，女性可以每天用手摩擦胸腺200次，摩擦胸腺的时候可以用手握成空心拳在胸腺两侧来回摩擦，经常性这样做可以让女性增强免疫力。

三、保持乳房年轻态

大家都知道如果经常性对脸部进行按摩的话可以起到非常好的去除皱纹的效果，同样道理经常性对乳房进行按摩可以非常好地保持乳房的弹性，可以让乳房保持年轻态。

四、保持乳房坚挺不下垂

很多女性在哺乳之后会出现乳房下垂的情况，如果能够在哺乳期内或者是哺乳之后积极对乳房进行按摩的话可以起到非常好的保持乳房坚挺的效果，你可以让双手沿着乳房下侧向上聚拢乳房，每天坚持做几十次，可以让乳房更加挺拔哦。

五、对乳房按摩可以尽早发现乳房肿块

很多女性对自己乳房漠不关心，乳房出现了问题也无法及时发现，如果女性经常性对乳房进行按摩的话就可以及时发现乳房中的肿块，这样可以做到及时发现乳房问题，及时进行治疗。

六、按摩乳房可以舒缓乳房紧绷感

女性为了让自己的胸部看起来更加挺拔高耸，很多人都喜欢穿胸罩，有的女性特别喜欢穿比较紧的胸罩，这样每天晚上回到家里就会感觉到乳房部位有一种紧绷感，如果经常性地对乳房进行按摩就可以使得紧绷感获得减免。

乳房按摩好不好？通过上面的介绍可以知道对乳房进行按摩有很多好处，所以广大的女性朋友一定要多多对乳房进行按摩哦。