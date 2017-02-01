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怀孕第一个月初期症状有哪些

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2017-02-0339健康网

核心提示：女性怀孕生产是一项非常辛苦的工作，做了妈妈的女人是幸福的，做了妈妈的女人也是非常辛苦的，特别是怀孕初期女性会出现一系列的妊娠反应，妊娠反应在怀孕的第一个月就已经开始出现了，下面小编就详细说一下怀孕第一个月初期症状有哪些。

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　　 女性怀孕初期会出现很多不适感，这些不适感是由于怀孕造成的，人们一般称其为妊娠反应，女性在体质上存在着很大的差异，所以孕妇的妊娠反应也存在着很大的差异，妊娠反应在女性怀孕的第一个月就已经开始了，下面就介绍一下怀孕第一个月初期症状有哪些。

　　 一、月经停止

　　 如果女性的月经一向非常准时，忽然之间月经没有准时来到，如果之前存在着性生活就需要考虑一下是不是怀孕了，如果月经推迟一个月还没有来，那么怀孕的可能性就非常大，这是妊娠反应中一个非常重要的反应。但是也有的女性在怀孕之后的一两月的之后还存在着月经来潮，但是月经会比平时少很多。

　　 二、胃口出现变化

　　 女性在月经过期之后的一两个星期就开始出现胃口变化，平时喜欢吃的东西忽然不喜欢吃了，甚至是一看到吃的东西就要恶心、呕吐，有一些人非常喜欢吃酸的东西，这种状况会一直持续到怀孕半个月或者是一个月的时间，之后这些症状就会自动消失。

　　 三、乳房变化

　　 怀孕一个月的时候乳房会出现变大，乳房还会出现饱满感和刺痛感，乳头周围的乳晕颜色变深，小颗粒非常明显。

　　 四、尿频

　　 在怀孕初期很多女性都会出现尿频的情况，有的时候一小时就要尿一次，这是怀孕之后会出现的生理性反应，没有必要紧张着急。

　　 五、精神疲乏

　　 在怀孕初期很多女性都会感觉到身体疲惫，嗜睡，这是怀孕初期非常常见的现象，这种反应属于正常的妊娠反应，没有必要治疗，很快就会过去的。

　　 怀孕第一个月初期症状有哪些？上面介绍了女性怀孕第一个月会出现的一些妊娠反应，孕妇朋友们如果出现了上述症状没有必要着急担心，这些妊娠反应随着怀孕时间的推移会获得自动缓解的。

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