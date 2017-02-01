核心提示：女性的私处指的是女性的阴部，女性的阴部随着年龄的增长会变得越来越黑，女性私处变黑与很多因素有关，女性的私处变黑不仅仅影响美观，而且很多人都在说女性性生活过多就会使得私处变黑，所以很多女性都希望给自己的私处美白，下面就介绍一下私处美白多少钱。

随着年龄的增长女性的私处会变得越来越黑，很多女性都希望让自己的私处变得白嫩一些，所以很多女性都在积极寻找使得私处变白的方法，其实有很多方法可以让女性的私处变白，方法不同见效时间也有着差异，当然价格也存在着差异，下面就说一下私处美白多少钱。

一、天然修复美白

女性想要让自己的私处变得白一些可以使用美白产品，天然修复美白产品采取的是动植物的提取物为主要成分，通过调节女性的荷尔蒙，促进细胞代谢等使得女性的私处变得白一些，可以有效消除黑色素，从而使得女性的私处变得白嫩，这种美白产品ph值呈现出弱酸性，更适合给阴唇做美白，美白效果会更加持久，但是缺点是使用这种方法美白需要长期坚持使用。这类私处美白有很多种，价格也存在着很大的差异，不好说私处美白到底需要多少钱。

二、色素美白

这种美白方式可以起到立竿见影的效果，只需要将色素涂抹在女性的私处就可以了，涂抹上之后立即就可以见到美白效果，但是涂抹上之后用纸巾一擦就可以见到卫生纸变色，美白效果不持久，但是见效快，价格便宜，至于具体多少钱，不同的产品也存在着很大的价格差异，也不好说到底需要多少钱。

三、手术美白

目前最常见的手术美白方式是镭射漂红，就是采用激光照射的方式将女性私处的黑色素消除，这种方法见效快，美白效果好，但是手术之后恢复的时间比较长，费用也比较高，常常需要3000-10000元不等，具体需要多少钱医院不同存在着价格差异哦。

私处美白多少钱？通过上面的介绍可以知道私处美白到底需要多少钱无法准确地回答，使用的美白方法不同价钱也存在着很大差异。