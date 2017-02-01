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阴道检查痛吗 阴道检查的最佳时间

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2017-02-0339健康网

核心提示：由于种种原因，有一些女性可能需要到医院进行阴道检查，但是没有做过阴道检查的女性都有一种害怕，那就是阴道检查痛吗？毕竟这个地方是女性很敏感的一个部位，阴道检查痛吗？接下来跟着小编一起来了解一下吧。

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　　 很多女性在怀孕的时候会进行阴道检查，对于没有怀过孩子的女性来说，阴道检查听起来就很可怕，那么阴道检查痛吗？对于没有做过阴道检查的人来说，听说这个词就会有种毛骨悚然的感觉，那么阴道检查痛吗？

　　 很多女性在做阴道检查之前都会有阴道检查痛吗这样的疑问。其实，在专业正规的医院里面，做阴道检查的话一般是不会出血，也不会感觉到有任何的疼痛。

　　 阴道检查主要是为了检查什么东西呢？主要检查内容是女性有没有感染、发炎的情况以及是否存在宫颈糜烂的情况。阴道检查在操作的过程当中就像是一个探头作业的过程，医生可以通过一根软软的管子就能够看到宫颈和阴道的全貌。

　　 阴道检查完以后，女性最好使用专用的洗液进行清洗，不然有可能会滋生细菌。除此之外，在进行阴道检查之前，还需要验血，看患者是否存在乙肝、性病等。

　　 在进行阴道检查的时候会使用到阴道镜，阴道镜可反复检查，且没有创伤和副作用。不过在做阴道检查之前的3天内要停止阴道冲洗及上药，禁止夫妻生活，也不可以冲洗阴道和在阴道塞药。在阴道检查之前最好可以向医生提供宫颈细胞涂片或TCT的结果，看看自己是否需要活检。

　　 阴道检查的最佳时间是在月经干净后两周内进行。对怀疑宫颈癌或癌前病变者是没有时间限制的。宫颈管内有病变者，最好在接近排卵期时检查。对于要做阴道检查的女性来说是不需要禁食、灌肠、剃毛，也不用住院。要是在做阴道检查的时候接受切片的话，阴道里面的止血纱布在晚上洗澡的时候就能取出，要是在这段时间里面有异常的话，应立即至医院急诊室求诊。

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