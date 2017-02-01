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怀孕最慢多久能测出来 最慢也要等三周

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2017-02-0339健康网

核心提示：很多夫妻在准备要孩子的时候会频繁的使用验孕棒来检测结果，不过常常看不到想要的结果，那是不是没有结果就证明真的没有怀孕呢？怀孕最慢多久能测出来呢？接下来跟着小编一起来了解一下孕检的最慢时间吧。

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　　 我们都知道，并不是一成功受孕就能马上检测出来，而有的女性可以检测出来的时间相对来说也会慢一点，那么怀孕最慢多久能测出来呢？要知道一个最慢时间才能更加准确的检测是否怀孕，怀孕最慢多久能测出来？接下来跟着小编一起来了解一下吧。

　　 在同房之后，怀孕最慢多久能测出来呢？最慢的时间是三个星期以后就能测出是否怀孕，最早看到结果也是要等到一周之后。女性一般可以在夫妻生活后的七到十天即可自行进行检测，可以去药店买验孕棒来检测结果，其实时间越久的话测量怀孕就会越准。

　　 对于验孕棒多久能测出来我们都已经知道了，不过女性还想知道验孕棒什么时候使用效果更佳。正常情况下，验孕棒的正确使用时间是在房事后的七到十天，使用验孕棒的时候尿液最好是晨尿。夫妻生活之后时间越长，检测的效果也更为准确。

　　 不过也是有特殊情况的，有些验孕棒宣称同房后24小时内即可测出是否怀孕，这个主要是跟个人有关，是因人而异的。要是想要检测地更加准确的话，最好在同房后10—14天后检测。因此，女性最好在月经期迟来两星期后再做怀孕自测，这样检测结果会更准确些。

　　 怀孕最慢多久能测出来？大概三周之后，要是夫妻在排卵期前后有过性生活，这个时候并没有采取避孕措施并且自己平时月经周期正常，那么突然有超过五天没有来月经的话，就有可能怀孕了。大概在怀孕第5周开始，不少孕妇会发生孕吐。尤其是孕妇在早晚会出现恶心，其实也没有什么原因，就是无理由的就发生呕吐，所以女性怀孕是很辛苦的。

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