子宫检查要多少钱 两种行为让子宫受伤

核心提示：子宫是女性很重要的一个器官，所以其的健康性是非常重要的，所以有些女性会想去医院检查子宫，那么子宫检查要多少钱呢？有很多女性担心乱收费的现象，所以想提前知道子宫检查要多少钱，接下来跟着小编一起来了解一下吧。

子宫是孕育胎儿的地方，很多女性的疾病也和其子宫是否健康有关系，所以在不知道自己子宫是否健康的时候可以去医院做个子宫检查，那么子宫检查要多少钱呢？因为很多女性都没有做过这个方面的检查，所以不清楚子宫检查要多少钱。

子宫检查要多少钱呢？一般来说子宫检查很便宜，不过医院等级不同，收费也不同。

伤害子宫的行为

1．吸烟：有人做过研究，结果表明女性吸烟易得癌症，而患子宫颈癌几率高达百分之八十，抽烟女性患中度或中度以上的子宫颈内上皮细胞癌的概率跟不吸烟的女性相比高上3.5倍。如果女性长时间暴露在二手烟环境中，女性出现子宫颈癌前病变的几率最高达7.2倍。并且不同年纪的女性吸烟会引起不同的个健康问题。女性在生理期抽烟，易导致宫外孕及母乳分泌不足；未婚女性吸烟易引起不孕或者痛经、变老快等症状；而更年期妇女抽烟容易导致骨质疏松或尿失禁。所以女性最好不要抽烟，也不要让自己长时间吸二手烟。

2．性生活不注意：女性要是夫妻生活不注意的话也会使得子宫受到损伤，可引起阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、输卵管炎症等妇科疾病。严重的话可能会引发一些类型的癌症。还需要知道的是性生活不宜过早及混乱，特别是在生理期和产期性交等均是宫颈癌发病的重要因素。怀孕前三个月要禁房事。由于此时胚胎附着于子宫尚不十分牢固，容易导致流产。怀孕后三个月也要禁房事。对于性生活，要清洁、节制为基础。在有性生活之前双方用流动水清洗生殖器是防止妇科疾病最基本的一步。