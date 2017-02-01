多少岁乳房发育成熟 乳房发育要注重

核心提示：乳房是女性很重要的一个部位，一个人的乳房是否发育地好跟其在发育时期的很多因素都有关，那么多少岁乳房发育成熟呢？女性都会关心多少岁乳房发育成熟，这样就可以在这个年纪之前多做一些可以丰胸的事情帮助乳房的发育。

有很多女性的乳房不大，所以她们想要通过一些措施来丰胸，可是乳房发育成熟以后想要让胸部再变大是很难的，那么多少岁乳房发育成熟呢？想要有好身材的话，那就要在乳房发育成熟之前就做一些有利于乳房发育的事情，那么多少岁乳房发育成熟呢？

多少岁乳房发育成熟？青春期少女一般在十四岁到十八岁时，乳房基本发育成熟。其实女孩乳房的发育跟很多因素都有关系的，比如遗传、营养等多种因素。其实对于乳房发育影响最大的是遗传因素。要是女孩的母亲、姐姐甚至外婆的乳房比较小的话，那女孩的乳房长得小的概率就会更高一些，反之亦然。不过这并不是百分百正确的，也有反例子。

除此之外，乳房是否大跟发育的年龄也有关系，要是属于早熟型青春期启动早的话，女孩大多数表现为矮胖型，身上很多地方都分布较多脂肪，当然了，乳房充填着脂肪的也是多，所以这种类型的女孩乳房更丰满些。对于青春期比较晚的女孩来说，多为偏瘦、身材高挑的女孩，而乳房里面的脂肪相对少一些，所以这种类型的女孩乳房相对来说就不会丰满。至于均衡型，则处在早熟型与晚熟型之间，她们的乳房发育大小适中。

多少岁乳房发育成熟？一般来说，20岁以后，乳房就会停止发育了。不过也有不少人因为坚持按摩而让自己的乳房体积变大，并且女性哺乳后乳房也会变大。

要是女孩在16、17岁以后仍未发育,并且别的性征也未出现。可以看一下是什么原因导致的，从原因来解决这个问题。要是女孩从小挑食,使得身体营养不足的话，就要加强营养摄入,改变饮食习惯。