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产妇必学 乳房按摩步骤催乳

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2017-02-0339健康网

核心提示：乳房按摩步骤催乳方法有哪些呢？按摩主要是采取点、按、揉、拿等方法，实际按摩时大多需要结合多种手法。从好的部位一直推向硬块，让乳房变软，用拇指和食指挤压乳晕周围，环形按摩的方法就是将双手放在乳房上、下，然后环形按摩乳房。

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　　 女性在产后如何进行乳房按摩催乳呢？刚生完孩子后，为了哺乳宝宝需要催生乳汁，乳汁质量和母体状态相关。身材瘦小的女性乳汁质量会差一些，这时就要开始产后催乳了，乳房按摩催乳效果非常不错。那乳房按摩催乳的步骤有哪些呢？一起来看看吧。

　　 催乳按摩步骤

　　 孕期女性坚持乳房按摩催乳以理气活血，舒筋通络为原理。按摩主要是采取点、按、揉、拿等方法，实际按摩时大多需要结合多种手法。乳房按摩催乳时，为了避免损伤皮肤，需要用香油润滑手和乳房，双手掌从乳房周围随着乳腺管进行推抚，改善血液循环和乳腺管。

　　 产后乳房出现硬块的孕妇们要从好的部位一直推向硬块，让乳房变软。乳房按摩步骤还有用拇指和食指挤压乳晕周围，催乳效果更理想。乳房按摩催乳的步骤有毛巾蘸点开水，从乳头往乳晕进行环形按摩，两边按摩15分钟。然后学习以下乳房按摩步骤。

　　 环形按摩的方法就是将双手放在乳房上、下，然后环形按摩乳房。乳房按摩催乳方法还有螺旋形按摩，用其中一个托起乳房，另一边的食指及中指对乳房进行螺旋按摩。乳房按摩催乳的方法还有指压式按摩，张开双手，放在乳房两边，从乳房往乳头开始挤压。

　　 其实，产后乳房按摩步骤催乳的手法还是简单易行的，产妇们不妨可以操作下。以上乳房按摩催乳方法都适合每一位产后女性。女性分娩后，如果感觉自己乳汁分泌不足的话，可以利用催乳食物来增加乳汁的分泌，以上乳房按摩催乳同样也非常适合。

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