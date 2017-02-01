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乳房按摩精油真的有效果吗

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2017-02-0339健康网

核心提示：乳房按摩精油有效果吗？精油按摩是结合科学的按摩手法加快精油吸收，通过穴位按摩让女性的乳房可以自然增大，让乳房保持丰满坚挺。效果是永久的。不过，胸部存在疾病的朋友要慎用，例如乳腺增生、纤维瘤或乳腺癌女性不可盲目丰胸。

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　　 乳房按摩精油以调理为主，这是一种较为安全的丰胸方法。利用SPA五感疗法，可以让植物荷尔蒙经过肌肤及呼吸系统的充分吸收，然后进入脑下垂体，调整身体。那乳房按摩精油真的有丰胸效果吗？

　　 乳房按摩精油

　　 精油按摩其实是通过嗅觉及肌肤吸收来促进脑下垂体、酵素和荷尔蒙。结合科学的按摩手法加快精油吸收，通过穴位按摩加大细胞体积，增长乳腺管道，增强乳腺组织发育，让女性的乳房可以自然增大，还具有一定的塑型作用。乳房按摩精油还可以维持肌肤胶原纤维生长，让乳房保持丰满坚挺。效果是永久的。所以适当使用乳房按摩精油，的确可以延缓年龄、生育等引发的乳房下垂及萎缩。

　　 纯天然的植物精华提取液是丰胸精油重要部分，通过实验合成。不同的精油有着不同的成分，功效当然也不一样了。丰胸精油内含的植物精华，主要是刺激乳房机能。常见的丰胸精油成分通常包括玫瑰、伊兰花和皱木瓜，或者野葛根、酪梨蜜等提取精华。

　　 乳房按摩精油的功能为疏通乳腺、改善乳腺液泡的吸收、让细胞增大、使胸大肌挺直，帮助女性朋友塑造完美的胸型。乳房按摩精油还可以预防许多乳房疾病，比如乳癌、纤维囊肿和纤维瘤等。激发荷尔蒙和胸部发育。避免防止下垂、萎缩。

　　 乳房按摩精油真的有效果吗？综上所述，按摩精油的确有一定的丰胸效果。不过，胸部存在疾病的朋友要慎用，例如乳腺增生、纤维瘤或乳腺癌女性不可盲目丰胸，一定要在病情完全痊愈之后才可以再考虑使用精油，即便使用也只能小量的使用。还有经期、孕妇及羊癫疯的女性都不可以使用按摩精油。

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