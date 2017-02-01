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女性怀孕初期症状要注意什么

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2017-02-0339健康网

核心提示：女性怀孕初期症状要注意什么？怀孕前３个月都不可以发生性交、一定要注意腹痛和阴道流血。为了避免胎儿出现畸形，准妈妈在怀孕前三个月，要尽可能远离不良因素，还要注意初期产检，第一次产检在孕８周的时候就可以进行了。

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　　 怀孕初期准妈妈们要特别注意，因为胎儿发育尚未稳定。那怀孕初期症状要注意什么问题呢？孕早期的女性要及时补充叶酸、定期产检、防辐射、多休息等。孕期前三个月特别容易发生流产的，所以怀孕初期症状的注意事项异常关键。那就一起来看看怀孕初期症状要注意什么吧。

　　 孕初期注意事项

　　 孕妇在怀孕初期一定要节制性生活，性生活是婚后的一种正常生活。但怀孕后，就必须要懂得如何过性生活了。怀孕初期症状要注意什么？怀孕前3个月都不可以发生性交。怀孕初期最危险的问题非属宫外孕和流产了。这些问题都会引发腹痛、流血等症状，所以怀孕初期症状一定要注意腹痛和阴道流血。

　　 为了避免胎儿出现畸形，准妈妈在怀孕前三个月，要尽可能远离不良因素，包括烟酒，化学物质，新装修房屋及空气密闭等，增强免疫力，避免病毒感染，不要擅自使用药物。怀孕初期症状要注意什么？从孕早期开始，准妈妈们就要积极补充叶酸，可以多吃红苋菜、菠菜和生菜，还有芦笋、豆类、酵母和动物肝等。

　　 女性朋友在怀孕初期还要注意初期产检。孕12周时，需要进行第一次的产前检查，建立保健手册。产前检查可能帮助我们排除异常，第一次产检在孕8周的时候就可以进行了。染色体检查最常用的方法为绒毛检查及外周血筛查。有需要的孕妈也可以在怀孕16-20个星期的时候，进行羊膜腔穿刺检查。

　　 怀孕初期症状的注意事项还有不擅自进补。害喜症状等会影响孕妈的胃口，但也不建议大补营养。尽量以喜好为主，想吃啥就吃啥。孕吐严重的话，就要注意饮食清淡及易消化。孕中期后孕吐反应就会自然减轻消失了，这时再进补都不迟。看完上述介绍，孕妈们现在知道怀孕初期症状要注意什么了吧。

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