子宫下垂怎么调理 运动疗法

核心提示：子宫下垂怎么调理方法有哪些呢？子宫下垂患者的锻炼方法有肛提肌锻炼，用力收缩你的肛门；下蹲，手扶住床沿，并拢你的双腿，往下蹲；胸膝也适合子宫下垂患者调理。体育疗法适合调理轻度的子宫脱垂。如果症状严重的话，最好要通过手术来治疗。

产后的妈妈会担心身材发胖，着急瘦身而盲目进行大量的运动，要当心出现子宫下垂哦。不科学的减肥运动会带来许多伤害。体重急剧下降，还会引发内分泌紊乱，甚至会闭经。那子宫下垂怎么调理呢？如何运动才能调理子宫下垂呢？

子宫下垂调理

我们首先要了解清楚什么是子宫下垂。子宫下垂也被称为子宫脱垂，这种疾病指的是女性朋友的子宫内壁无法收缩复原，下垂至阴道内，严重的还会伸出体外。子宫下垂的症状通常表现为下坠感、腰酸背痛频道，并且可能会影响重膀胱和直肠，导致频尿、小便解不干净等。下面，就来看看子宫下垂怎么调理。

如何利用运动来调理子宫下垂呢？子宫下垂患者的锻炼方法有肛提肌锻炼，用力收缩你的肛门，然后停止几秒钟再放松，每次要反复锻炼10分钟，一天可能锻炼多次。清晨起床前是最佳练习时间。子宫下垂怎么调理？下蹲，手扶住床沿，并拢你的双腿，往下蹲，重复5--15次，一天要多练习几次，帮助子宫收缩。

胸膝也适合子宫下垂患者调理。在床上下跪，胸部贴紧床面，大腿与床则要保持垂直，保持15分钟，一天要练习2次，逐渐让子宫位置恢复前位。这种锻炼方法还可以治疗咳嗽、便秘等病症。绝经期内出现子宫下垂的话，就要利用雌激素来调理了，同时还要加强营养。体育疗法适合调理轻度的子宫脱垂。如果症状严重的话，最好要通过手术来治疗。

女性患上了子宫下垂怎么调理呢？以上这些锻炼恢复方法对于患者都大有益处。子宫下垂女性适当锻炼也有好处，可以加快新陈代谢，增加子宫机能。不过，因为女性的生理结构及生理周期都比较特殊，所以要避免盲目运动，否则只会适得其反，更容易引发妇科疾病。