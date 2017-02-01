子宫内膜炎的调理 你学会了吗

核心提示：子宫内膜炎的调理？阴虚内热的子宫内膜炎患者调理时可以取等量的知母、生地和山药，还有山萸肉、丹皮及泽泻等中药治疗。湿热内阻患者调理可以取黄柏和生薏仁，苍术和牛膝，桃仁和红花赤芍和当归；瘀血阻滞患者的调理可准备当归和川芎，桃仁和红花等。

子宫内膜炎是常见得一种女性疾病，通常都是因为细菌感染、性病毒感染或衣原体支原体感染，还有原虫感染等导致的。中医把子宫内膜炎分为三种不同类型，分别为阴虚内热型、湿热内阻型以及瘀血阻滞型，不同类型的患者，服用的调理药方也不同。接下来，跟着小编详细了解一下子宫内膜炎的调理吧。

子宫内膜炎调理

阴虚内热的子宫内膜炎患者调理时可以取等量的知母、生地和山药10克，还有山萸肉、丹皮及泽泻，还有等量的茯苓和女贞子，少许旱莲草，药方主要功能味滋阴清热。白带颜色偏黄、臭秽的子宫内膜炎患者可适当加入败酱草和生苡仁，还有车前子，促进清热利湿止带；而心烦急躁的话则需要添加炒山栀、郁金和柴胡，帮助疏肝理气清热。

子宫内膜炎也可能是由于湿热内阻引起的，这类患者调理可以取黄柏和生薏仁，苍术和牛膝，桃仁和红花赤芍和当归，还有川芎和败酱草，及红藤和生甘草一起煎汤饮服。该药方的调理功效主要有清热利湿、活血化瘀。

瘀血阻滞引发的子宫内膜炎的调理则可以准备一些当归和川芎，桃仁和红花，赤芍和柴胡，还有川牛膝和枳壳，少许的生地。药方可以帮助子宫内膜炎患者活血化瘀，行气止痛。这些中药药方虽然都有一定的调理功效，可是建议子宫内膜炎患者仍需要去正规医院详细检查。

子宫内膜炎还有急性和慢性之分，子宫内膜炎的调理也不一样。急性患者首先要要禁欲，禁止发生性生活。而且，急性患者的阴道分泌物多，经常感觉腹痛、腰坠胀。所以，在炎症控制早期，性生活的也不可以过于频道，次数过多，避免造成盆腔充血、抵抗力降低而病情复发。