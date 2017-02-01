丰胸食谱 吃什么乳房发育好

核心提示：女性吃什么乳房发育好？鱼肉豆腐汤对女性极有益处，具有美白、养血丰乳的功能；山药炖猪蹄可以帮助女性补充雌激素、蛋白质及脂肪，还有胶原蛋白和锌，对乳房发育有益处；女性朋友常吃花生卤猪蹄，也有利于乳房的健康发育。

女性拥有完美诱人的乳房可以在人前尽情展示你那傲人身姿，自信满满。不过，“飞机场”却逐渐占领了年轻女性的“市场”。于是越来越多女孩子会问吃什么乳房发育好？有什么方法可以让胸部良好发育？

吃什么乳房发育好

鱼肉豆腐汤对女性极有益处，具有美白、养血丰乳的功能，尤其适合肾阴不足及阴血亏虚引起的乳房发育不良等女性朋友。先准备一条黄鱼和一块韧豆腐。鱼的内脏和鱼鳃去除洗净，鱼下锅加水用小火炖熟。然后下豆腐炖10分钟，最后用盐、姜葱和香菜、绍酒等调味。鱼肉和豆腐内含优质蛋白，豆腐还含有植物雌激素，都可以帮助乳房发育好。

山药炖猪蹄可以帮助女性补充雌激素、蛋白质及脂肪，还有胶原蛋白和锌，对乳房发育有益处。取一百克山药和二百五十克猪蹄、三十克花生仁、盐少许。山药去皮切块；猪蹄切块后用沸水焯；再把山药、猪蹄及花生米倒入锅内，加盐和水将猪蹄炖烂即可。

女性吃什么乳房发育好？还可以试试花生卤猪蹄，食材有四两的剥皮花生和一只新鲜猪蹄、四片姜。花生洗净备用。猪蹄切块加开水煮3分钟即可捞出。再将准备好的各种材料加开水用大火煮开，调为小火继续炖九十分钟，即可享用啦。

你知道吃什么乳房发育好吗？什么食物可以帮助女性拥有丰满的乳房呢？花生脂肪含量高，猪蹄又富含了胶质，花生和猪蹄一起炖汤饮用，对于女性胸部发育有超强的功效。女孩子可以坚持3天吃一次，很快你就会收获意外的惊喜了。